OPEC+ quyết định bất ngờ, giá dầu sẽ ra sao?

OPEC+ quyết định tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10, đánh dấu việc dần hủy bỏ gói cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày sớm hơn dự kiến hơn một năm. Cuộc họp trực tuyến của 8 thành viên quan trọng – Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman – đưa ra mức tăng thận trọng, thấp hơn nhiều so với các lần tăng trước đó.

Chiến lược này phản ánh tham vọng của Saudi Arabia trong việc giành lại thị phần, đồng thời chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người muốn giá xăng hạ để giảm chi phí trong nước. Tuy nhiên, việc ưu tiên sản lượng thay vì ổn định giá có thể làm giá dầu toàn cầu chịu áp lực khi nguồn cung dư thừa đang gia tăng.

Tác động đến thị trường dầu toàn cầu

Sự tăng cung diễn ra trong bối cảnh dư thừa dầu toàn cầu, khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung vượt cầu trung bình 3 triệu thùng/ngày từ tháng 10 đến cuối 2026. Các nhà sản xuất ngoài OPEC+, như Mỹ, Canada và Argentina, cũng đóng góp vào dư cung này.

Theo Goldman Sachs, thặng dư dầu năm 2026 có thể lớn hơn dự kiến do nguồn cung ở châu Mỹ tăng, bất chấp sự giảm cung từ Nga và nhu cầu toàn cầu mạnh hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng đến giá dầu được cho là hạn chế, bởi hầu hết các quốc gia OPEC+ đang sản xuất gần công suất tối đa và việc tăng sản lượng chủ yếu là chính thức hóa mức cung đã có.

Saudi Arabia đã tăng sản lượng từ 9,07 triệu thùng/ngày vào tháng 3 lên 9,98 triệu thùng/ngày vào tháng 9, giữ khoảng 2,2 triệu thùng/ngày dự trữ. Mức tăng này giúp Riyadh giành thêm thị phần, đặc biệt từ các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ đang giảm khoan do giá dầu thấp.

Động thái tăng sản lượng còn gắn liền với nhu cầu tài chính của Saudi Arabia, khi thâm hụt ngân sách nửa đầu 2025 lên đến 24,8 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024, chủ yếu do doanh thu dầu giảm 29%. Dù Vision 2030 đang tiến triển, dầu vẫn chiếm phần lớn ngân sách, khiến tăng sản lượng vừa tạo lợi nhuận ngắn hạn vừa có thể làm thị trường dư cung và biến động giá dài hạn.

OPEC+ có thể giữ vững thị trường không?

Việc tuân thủ hạn ngạch là một thách thức. Kazakhstan, Iraq và UAE từng vượt hạn ngạch, khiến Saudi Arabia thúc giục tuân thủ nghiêm ngặt. Áp lực từ Mỹ và nhu cầu ổn định giá trong nước đã thúc đẩy chiến lược tăng sản lượng, nhưng rủi ro dư cung vẫn hiện hữu.

Giá dầu hiện duy trì quanh mức Brent 67,4 USD/thùng và WTI 63,3 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng rằng mức tăng sản lượng mới sẽ ảnh hưởng hạn chế nhờ giới hạn công suất. OPEC+ sẽ đối mặt với thử thách lớn trong quý 4, khi nhu cầu theo mùa giảm và dư cung kéo dài có thể buộc nhóm phải điều chỉnh chính sách trong tương lai.