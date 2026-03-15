Tỷ phú ở tuổi 25 nhờ bố cho cổ phần mỏ vàng

Theo Bloomberg Billionaires Index, Wang Guanran hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,2 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần tại Lingbao Gold Group, doanh nghiệp khai thác kim loại quý mà gia đình anh tham gia điều hành.

Sự tăng giá mạnh của cổ phiếu Lingbao Gold trong năm qua, cùng với đà tăng của giá vàng trên thị trường quốc tế, đã khiến giá trị cổ phần của Wang Guanran tăng nhanh.

Wang sinh tháng 5/2000. Anh từng theo học quan hệ quốc tế và kinh tế tại Đại học George Washington (Mỹ). Khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, Wang trở về Trung Quốc và bắt đầu tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Cũng trong năm đó, cha anh, doanh nhân Wang Weidong, chuyển cho con trai 31% cổ phần tại Lingbao Gold.

Ngoài vai trò cổ đông lớn tại Lingbao Gold, Wang còn giữ nhiều vị trí trong các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kim loại và công nghiệp. Anh từng giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc Shenzhen Jiesi Weiye Holding, công ty mẹ kiểm soát các hoạt động kinh doanh kim loại của gia đình. Từ năm 2021, Wang là giám đốc không điều hành tại Lingbao Gold, đồng thời tham gia điều hành Londian Wason Group, doanh nghiệp sản xuất lá đồng phục vụ ngành pin xe điện.

Cha của anh, Wang Weidong, 56 tuổi, từng làm việc tại Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Sau khi rời cơ quan quản lý, ông chuyển sang lĩnh vực đầu tư và tài chính, thành lập nhiều công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư. Em trai Wang Guanran, Wang Pinran, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại University College London, cũng tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình.

Gia đình Wang bắt đầu bước vào lĩnh vực kim loại từ năm 2016, khi công ty đầu tư của họ mua cổ phần tại Lingbao Gold từ các doanh nghiệp nhà nước. Trong những năm gần đây, Lingbao Gold mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Công ty đã đầu tư vào một số dự án khai thác vàng tại Papua New Guinea và Ecuador nhằm tăng nguồn cung kim loại quý.