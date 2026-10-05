Chuối chín giá rẻ, nông dân Tây Ninh làm thành chế phẩm sinh học bán gần 10.000 đơn hàng

Bán gần 10.000 lượt đơn hàng trên TikTok Shop.

Anh Trần Anh Thy, thứ 3 từ phải sang. Ảnh: T.Đ

Ở vùng quê Phước Lý, tỉnh Tây Ninh, chuối chín không phải lúc nào cũng có một cái kết đẹp. Khi thị trường tiêu thụ chậm, những trái chuối chín nhanh trở thành bài toán khó với nhà vườn. Bán thì giá thấp, để lâu lại hư hỏng.

Từ chính nguồn nguyên liệu dễ kiếm ấy, anh Trần Anh Thy nghĩ đến một cách khác:

“Thay vì xem chuối chín dư thừa là thứ phải bỏ đi, tại sao không biến nó thành một sản phẩm phục vụ cây trồng?”, anh Thy thổ lộ.

Năm 2022 anh nghiên cứu, làm thử và hoàn thiện chế phẩm dịch chuối, cùng với GE nha đam, bằng phương pháp lên men sinh học.

Điều đáng chú ý là câu chuyện không dừng ở chiếc thùng ủ trong vườn. Dịch chuối do anh Thy làm ra đã được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử và đạt hơn 8.200 lượt bán trên TikTok Shop, hơn 1.000 lượt bán trên Shopee. Trong khi đó, GE nha đam cũng đạt hơn 529 lượt bán trên TikTok Shop và 317 lượt bán trên Shopee.

Từ một loại nông sản dư thừa, giá thành thấp, chuối đã được đặt vào một chuỗi giá trị hoàn toàn khác.

Chuối chín không còn là thứ bỏ đi

Theo anh Thy, không cần dây chuyền công nghiệp cầu kỳ, chuối nguyên liệu sau khi lựa chọn được rửa sạch, bóc vỏ, cắt nhỏ hoặc xay nhuyễn. Sau đó được phối trộn với đường và men vi sinh theo tỷ lệ 3 : 1 : 0,1.

Hỗn hợp được cho vào thùng nhựa có nắp, có lỗ thoát khí, rồi đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Quá trình lên men kéo dài 7 - 15 ngày, cứ 2 - 3 ngày khuấy đều một lần.

Đến khi hỗn hợp có mùi thơm dịu, không xuất hiện nấm mốc tiến hành lọc lấy dịch. Phần nước thu được chính là dịch chuối; còn phần bã không bị vứt bỏ mà tiếp tục được tận dụng làm phân hữu cơ.

Như vậy, từ một nguyên liệu có nguy cơ trở thành phế phẩm, quy trình đã tạo ra hai dòng giá trị: dịch lên men dùng cho cây trồng và phần bã quay trở lại làm phân hữu cơ.

Anh Thy cho biết, dịch chuối có hàm lượng dinh dưỡng hữu cơ, giàu kali, được sử dụng cho hoa lan, cây cảnh, rau màu và cây ăn trái, hỗ trợ quá trình phát triển rễ, ra hoa.

“Sản phẩm sau lên men được kiểm tra với các tiêu chí mùi thơm dịu, không mốc, pH khoảng 3,5–4,5 và thời gian bảo quản 6–12 tháng”, anh Thy chia sẻ.

Ủ chuối chín làm chế phẩm sinh học. Ảnh: T.Đ

Từ chiếc thùng ủ đến gần 10.000 lượt mua

Nếu câu chuyện chỉ dừng ở việc tận dụng chuối chín thì giải pháp của anh Thy có lẽ vẫn chỉ là một sáng kiến trong phạm vi hộ gia đình.

Nhưng việc dịch chuối được đưa lên các nền tảng bán hàng trực tuyến đã mở ra một cánh cửa khác.

Hồ sơ ghi nhận sản phẩm đạt gần 10.000 lượt bán trên TikTok Shop và hơn 1.000 lượt bán trên Shopee. Đây là con số đáng chú ý đối với một sản phẩm được bắt đầu từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp dư thừa và quy trình sản xuất quy mô hộ gia đình.

Đằng sau những lượt bán ấy là một cách làm khá mới với người nông dân: không chỉ sản xuất, mà còn tự tìm đường đưa sản phẩm đến người mua bằng nền tảng số.

Một sản phẩm sinh ra từ nông sản giá thấp không còn quanh quẩn ở vườn nhà, mà bước vào thị trường bằng chính những công cụ mà người tiêu dùng đang sử dụng hằng ngày.

Từ quả chuối chín, người làm phải đi qua thêm nhiều công đoạn: sơ chế, phối trộn, lên men, lọc, ổn định, đóng chai, bảo quản rồi đưa ra thị trường.

Đáng nói, đây không phải là câu chuyện chỉ có dịch chuối. Cùng quy trình lên men sinh học, anh Thy còn tận dụng nha đam để làm GE nha đam. Sản phẩm này cũng đã đạt hơn 529 lượt bán trên TikTok Shop và 317 lượt bán trên Shopee.

“Dịch chuối cung cấp dinh dưỡng hữu cơ, trong khi GE nha đam hướng tới hỗ trợ sức đề kháng và khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây”, anh Thy cho biết.

Anh Thy cũng cho biết, tiếp tục mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu, gắn sản phẩm với nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số trong tiêu thụ.

Chế phẩm sinh học được thử nghiệm trên cây trồng. Ảnh: T.Đ

Giải pháp dùng chuối chín dư thừa, giá thấp tưởng chỉ bỏ đi lên men làm chế phẩm sinh học và trở thành một sản phẩm có gần 10.000 lượt bán của của anh Trần Anh Thy đạt giải 3 tại Hôi thi Nông dân sáng tạo tỉnh Tây Ninh lần thứ I (2025-2026).