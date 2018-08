Chưa thỏa cơn khát xe nhập khẩu giá rẻ

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 15:09 PM (GMT+7)

Ô tô nhập khẩu liên tục cập cảng, nhiều sản phẩm mới hứa hẹn thị trường sẽ bùng nổ thế nhưng thực tế cho thấy lượng tiêu thụ xe vẫn giảm sút và giá xe cũng chẳng rẻ hơn.

Thị trường ô tô chưa khởi sắc

Theo báo cáo của VAMA, tổng sản lượng bán hàng ô tô trên toàn thị trường tháng 7/2018 chỉ đạt 21.466 chiếc, giảm 8% so với tháng 6/2018. Tính đến hết tháng 7/2018, toàn thị trường đạt 148.536 chiếc, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sức mua ô tô giảm sút dù chưa bước vào tháng Ngâu, thời điểm thị trường ô tô luôn ảm đảm nhất năm.

Trong số 21.466 chiếc xe bán ra, xe du lịch đạt 14.124 chiếc, giảm 9%; các loại xe thương mại đạt 6.948 chiếc, giảm 4% so với tháng trước đó. Doanh số bán ra sụt giảm ở cả hai mảng xe lắp ráp và xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Theo con số thông kê cụ thể, doanh số bán ra của xe lắp ráp trong nước đạt 18.093 chiếc, giảm 6% so với tháng trước. Trong khi đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc vẫn tiếp tục chông chênh do những rào cản Nghị định 116 dù đã được khai thông đáng kể. Trong tháng 7, doanh số bán ra của xe CBU đạt 3.373 chiếc, giảm đến 18%. Nếu tính chung trong 7 tháng, lượng xe nhập khẩu đã giảm tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xe lắp ráp tăng tới 12%.

Chưa thỏa cơn khát xe nhập giá rẻ

Sau nửa năm đầu trầm lắng khi gần như không có các dòng xe nhập khẩu và các mẫu xe mới, thị trường Việt Nam chuẩn bị đón nhận nửa cuối năm sôi động hơn với sự xuất hiện của các mẫu xe hoàn toàn mới.

Ô tô nguyên chiếc hưởng thuế 0% vẫn đổ về từ ASEAN. Tính đến hết tháng 7, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đạt trên 18.000 chiếc. Trong đó, chủ yếu là xe dưới 9 chỗ ngồi và xe bán tải từ Thái Lan và Indonesia.

Các thương hiệu ô tô cũng đang ráo riết nhập khẩu và chuẩn bị bán các dòng xe mới tại thị trường trong nước. Honda HR-V, Toyota Rush, Toyota Wigo, Mitsubishi Xpander,...là những cái tên được kì vọng sẽ làm nóng lên thị trường ô tô Việt Nam vào nửa cuối 2018.

Mặc dù hàng loạt mẫu xe mới, đặc biệt xe nhập khẩu về thị trường Việt Nam nhiều hơn nhưng theo dự đoán thì giá xe cuối năm khó giảm.

Giá xe trong nước gần như giữ nguyên. Trong khi đó, mức giá mới công bố của các mẫu xe nhập khẩu sắp bán ra thị trường cũng khiến không ít khách hàng đang chờ đợi mua xe phải thất vọng. Dù được hưởng mức thuế 0% nhưng hầu hết giá bán công bố của các thương hiệu này đều cao hơn so với giá bán cũ hoặc không như kỳ vọng từ nhiều người tiêu dùng.

Việc khan hiếm về nguồn cung khi lượng xe nhập khẩu về ít và phải chờ đợi thời gian để ra thị trường cũng là một nguyên nhân khiến giá đến tay người tiêu dùng không rẻ khi tình trạng bán chênh giá hoặc yêu cầu khách hàng mua kèm phụ kiện xuất hiện tại nhiều đại lý xe.