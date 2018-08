Chưa vào "tháng ế khách", ô tô bán ra vẫn sụt giảm

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 05:00 AM (GMT+7)

Dù đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi, giảm giá chạy đua trước khi bước vào tháng 7 âm lịch – “tháng ế khách” nhưng doanh số bán hàng của các hãng xe vẫn giảm.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7-2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt khoảng 21.460 xe, giảm 8% so với tháng 6-2018.

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 14.124 xe, giảm 9% so với tháng trước đó; xe thương mại đạt 6.948 xe, giảm 4% so với tháng 6 và 394 xe chuyên dụng, giảm 19% so với tháng 6-2018.

Tính chung tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tô Việt Nam 7 tháng năm 2018 đạt 148.536 xe, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó xe du lịch tăng 9%, xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm tới 42%.

Cuộc đua giảm giá của các hãng xe vẫn chưa hấp dẫn lôi kéo được khách hàng.

Tính theo xuất xứ xe, tính đến hết tháng 7-2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 12% trong khi xe nhập khẩu giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị phần, cả hai nhà sản xuất ô tô thành viên VAMA đang nắm giữ thị phần lớn nhất là Thaco và Toyota đều tăng nhẹ trong tháng 7-2018

Doanh số bán hàng của Thaco tuy giảm từ mức 7.959 xe (tháng 6/2018) xuống còn 7.509 xe (tháng 7-2018) chiếm thị phần 37,5%. Còn doanh số bán hàng của Toyota gần như không đổi 4.268 xe (tháng 6-2018) thị phần 21%.