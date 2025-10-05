Hết thời bánh Trung thu đắt đỏ

Ông Zhang, một cư dân địa phương cho biết mấy năm trước muốn mua bánh ngon phải bỏ ra vài trăm tệ. "Giờ chỉ hơn 100 tệ đã có hộp bánh đẹp đẽ để biếu", ông nói.

Ở một góc khác, bà Liu cầm hộp bánh thiếc nhỏ gọn, vừa chọn vừa nhận xét: "Bây giờ nhìn gọn gàng hơn, hộp còn có thể tái sử dụng chứ trước đây to đùng, mở ra bánh chẳng đáng bao nhiêu".

Một cơ sở làm bánh Trung thu ở Trung Quốc. Ảnh: World Journal

Thực tế này cho thấy thời của những chiếc bánh trung thu "ngáo giá" tại Trung Quốc dường như đã qua nhờ sự can thiệp của chính quyền.

Năm 2022, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia cùng nhiều bộ ngành đã ra thông báo ngăn chặn tình trạng bánh Trung thu đội giá. Đến 2024, bộ tiêu chuẩn mới "Quy phạm chất lượng bánh Trung thu" chính thức có hiệu lực, cấm sử dụng nguyên liệu xa xỉ như yến sào, vi cá, đồng thời yêu cầu giá một hộp bánh không được quá 500 tệ.

Nhờ đó, mùa Trung thu năm 2025 phần lớn bánh trên thị trường dao động từ 70 đến 220 tệ, dòng bình dân từ 60 tệ trở xuống.

Một điểm thay đổi nữa là bao bì. Nếu trước kia hộp bánh được ví như món quà xa xỉ, lạm dụng gỗ, da, kim loại nay xu hướng hộp tối giản, có thể tái sử dụng lên ngôi. Điều này giúp giá thành hợp lý hơn và hạn chế lãng phí.

Tại các siêu thị lớn ở Thâm Quyến hay Quảng Châu, nhân viên bán hàng cho biết hộp bánh khoảng 100 tệ bán chạy nhất. Doanh nghiệp cũng tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại như "mua 2 giảm 50%", hay chiết khấu riêng cho khách mua số lượng lớn.

Ngay cả khách Hong Kong - thị trường vốn quen với giá bánh cao - cũng sang Thâm Quyến để mua, bởi sự đa dạng thương hiệu và nhiều ưu đãi.

Bánh Trung thu Trung Quốc phổ biến ở mức giá 70-200 tệ/hộp. Ảnh: Sina

Các sàn như Taobao, JD, Douyin cũng biến Trung thu thành mùa cạnh tranh. Những hộp bánh dưới 200 tệ bán chạy nhất, một số thương hiệu như Guangzhou Restaurant ghi nhận doanh số hàng triệu hộp.

Các thương hiệu cao cấp cũng thích nghi bằng cách tung ra phiên bản "mini", giá chỉ 50 tệ, nhưng có thể bán tới hàng chục nghìn đơn. Song song, JD hợp tác với nhiều nhà sản xuất lâu đời để làm bộ sưu tập bánh độc quyền, giúp lượng người mua tăng gấp đôi.

Theo giới chuyên môn, năm nay giá bánh dễ thở hơn, nhu cầu biếu tặng đã bớt hào nhoáng, người tiêu dùng mua ít hộp hơn và chọn mức giá vừa túi tiền. Một số nhà bán buôn còn lo lắng khi đơn hàng sỉ từ doanh nghiệp sụt giảm so với năm ngoái.

"Trước đây, bánh Trung thu cao cấp từng là biểu tượng của sự phô trương và quà biếu sang trọng. Nhưng hiện tại, Trung Quốc đã bước vào giai đoạn bánh Trung thu thực tế, người tiêu dùng ưa chuộng sự hợp lý và tính tiện dụng", một chuyên gia nói.