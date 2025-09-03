Chi 14 triệu đồng cho 1 giờ nghe “gõ chuông trị liệu”, ai dám bỏ tiền?

Trị liệu “gõ bát chuông” và trào lưu của giới nhà giàu

Liệu bạn sẽ chấp nhận trả bao nhiêu tiền để được thư giãn về mặt tinh thần?

Tại một phòng tập thiền ở Tam Á, Trung Quốc, bạn có thể mua các buổi trị liệu nghe gõ bát chuông để thư giãn, với mức giá 3.980 NDT (14,3 triệu đồng)/giờ.

Nhiều cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên trước mức giá quá đắt đỏ. Nhiều người hài hước nhận định, chỉ bằng cách ngủ ở nhà, tôi đã tiết kiệm được 3.980 NDT. Có người thì thẳng thắn chia sẻ, chỉ cần đưa họ 3.980 NDT, mọi căng thẳng của họ sẽ biến mất ngay lập tức.

Được biết, liệu pháp này sử dụng một dụng giống như bát chuông để thiền định. Khi búa gõ vào bát chuông sẽ tạo ra âm thanh trầm và dễ chịu, giúp người nghe ngủ ngon và giảm stress.

Theo quan điểm của những người ủng hộ, gõ chuông bát là một hình thức trị liệu âm nhạc rung động cảm giác cơ thể. Liệu pháp này đã được tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới tại Trung Quốc ưa chuộng trong những năm gần đây.

Trên thị trường, các khóa trị liệu bằng gõ bát chuông khá đa dạng, có thể phân loại thành khóa dành cho cá nhân hoặc cho nhiều người. Công cụ có thể là một bát chuông đơn giản cho đến nhiều bát chuông để hòa âm. Hình thức hòa âm này thường sử dụng bát chuông với nhiều kích cỡ và chất liệu khác nhau, kết hợp với cồng chiêng, âm thoa, trống đại dương, đàn handpan và các nhạc cụ khác.

Khóa thiền có giá 3.980 NDT/giờ tại Tam Á cũng là khóa dành cho nhiều người. Thực chất ở thành phố lớn, mức giá này đủ để đổi lấy dịch vụ tư vấn tâm lý và liệu pháp hương thơm cao cấp 1 kèm 1. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng đều cảm thấy khó hiểu trước mức giá có phần phi lý này.

Thậm chí, một số nhân viên của trung tâm thiền định cũng cho rằng nếu so với giá của các khóa cá nhân tại các phòng tập yoga hay spa tầm trung đến cao cấp tại Trung Quốc, 3.980 NDT rõ ràng là quá cao.

Bên cạnh đó, trung tâm thiền định còn bán nhiều sản phẩm liên quan như đệm thiền, chăn. Những vật dụng quen thuộc hàng ngày này thậm chí còn tăng giá gấp đôi chỉ bằng cách thêm cụm từ "thiền/bát hát" khi rao bán. Ví dụ, "đệm thiền" có thể được tìm thấy trên các nền tảng thương mại điện tử xứ Trung với giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn NDT.

Trên Xiaohongshu, một nền tảng video ngắn của Trung Quốc, các nhà trị liệu gõ bát chuông đã trở thành ví dụ điển hình về công việc ngách, với triển vọng thu nhập dao động từ 30.000 NDT (108 triệu đồng)/tháng đến 1.000.000 NDT (3,6 tỷ đồng)/tháng.

Hầu hết các phòng tập thiền đều cung cấp chương trình đào tạo chuyên gia trị liệu cả trực tuyến và trực tiếp. Một số nơi còn cung cấp chương trình du học tại Nepal - một thánh địa của liệu pháp gõ bát chuông trị liệu.

Một chương trình du học về trị liệu gõ bát chuông tại Nepal

Thời gian học của các khóa đào tạo này thường từ 3-7 ngày, học phí cho khóa học trực tuyến từ 5.000 - 30.000 NDT (18 - 108 triệu đồng). Nhiều nhân viên phòng thiền cho biết, người học có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một khóa đào tạo và sẽ được cấp chứng chỉ sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, chứng chỉ cũng rất đa dạng, bởi theo chia sẻ từ một giáo viên đào tạo, ngành này không có tiêu chuẩn thống nhất.

Bạn có thể lấy chứng chỉ với một khoản phí nhất định. Chứng chỉ tại Trung Quốc có thể được cấp với giá 300 NDT (hơn 1 triệu đồng), trong khi các chứng chỉ chuyên môn như ở Nepal và Mỹ có thể được cấp với giá 600 NDT (hơn 2 triệu đồng).