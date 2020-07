Chậu lan đột biến có giá trên trời 1.400 tỷ đồng và lời giải thích bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 13:39 PM (GMT+7)

Theo hình ảnh chia sẻ, tấm bạt trên sân khấu của cuộc chuyển nhượng đề giá chậu lan đột biến là 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên cả người bán và người mua đều phải lên mạng thanh minh vì lỗi thuộc về... thợ in!

Gần đây, giới chơi hoa lan đột biến liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với các vụ chuyển nhượng tiền tỷ tới chục tỷ, nghìn tỷ cho các cây hoặc kie lan (cây mầm) như Bảo Duy 5 cánh trắng, Hiển Oanh, Juliet, Huyền thoại Bướm đại ngàn.

Đặc biệt trong số đó là thương vụ 1.400 tỷ đồng cho chậu hồng minh châu trong một thương vụ mua bán giữa hai nhà vườn ở Thái Bình và Hòa Bình vào hôm 7/7 vừa qua thực sự quá sức tưởng tượng với nhiều người.

Ai “định giá” mầm lan 1.400 tỷ?

Theo hình ảnh chia sẻ, tấm bạt trên sân khấu của cuộc chuyển nhượng đề giá chậu lan đột biến là 1.400 tỷ đồng. Vì số tiền quá lớn nên mức độ quan tâm về chậu lan "tiền tấn" đang "càn quét" khắp các hội, nhóm chơi lan. Nhiều trong số đó bày tỏ quan điểm không hề tin tưởng cuộc giao dịch này là có thật.

Chậu lan có giá 1.400 tỷ đồng do lỗi của người in?!

Liên lạc với anh Trần Thiêm (chủ vườn lan ở Thái Bình – chủ nhân chậu lan hồng minh châu) đang gây "bão" mạng, anh Thiêm cho hay, chậu hồng minh châu được anh mua lại của một người anh em cũng trong nghề trồng và kinh doanh hoa lan đột biến ở Hòa Bình.

Anh cũng phủ nhận giá trị thương vụ lên đến 1.400 tỷ đồng như là hình ảnh trên mạng xã hội chia sẻ.

"Đó là lỗi của hàng in, đáng lẽ chỉ in 1,4 tỷ đồng thì họ viết thừa số 0 dẫn đến mọi người hiểu nhầm là 1.400 tỷ đồng. Do quá vội nên khi thuê người in ấn tấm bạt cho sân khấu, chúng tôi không kiểm tra kỹ, cộng với trong buổi lễ mọi người cũng chỉ chú tâm ngắm hoa lan nên không để ý. Đến khi anh em trong hội nhìn lại thì mới biết", anh Thiêm chia sẻ.

Cũng theo anh Thiêm, buổi chuyển nhượng không chỉ có hồng minh châu mà còn có cả hồng xòe, cả hai đều là kie lan được anh yêu thích. Tổng giá trị của hai kie lan đột biến là 1,4 tỷ đồng, chứ không phải 1.400 tỷ đồng như mọi người nhầm tưởng.

Không chỉ anh Thiêm lên tiếng, chị Chung Nguyễn (người bán chậu lan) cũng đã phải đăng tải lên trang cá nhân lời giải thích giá của hai kie lan trên bạt sân khấu là do lỗi in ấn. Trong video phát trực tiếp buổi chuyển nhượng giữa hai nhà vườn, hai bên cũng thống nhất giá là 1,4 tỷ đồng.

Có hay không mầm lan 83 tỷ đồng?

Hai ngày qua, cộng đồng chơi lan rầm rộ chia sẻ hình ảnh một chậu lan Juliet đẹp, với độ dài chừng 20-30cm. Hầu hết các bài viết đính kèm thông tin về mức giá "không tưởng" của giò hoa nhận được hàng trăm lượt yêu thích, bình luận.

Khác với rất nhiều giao dịch trước đây đều chia sẻ thông tin nhà vườn hoặc chủ nhân chậu lan, nhưng lần này, chủ của giò hoa được cho là có giá lên tới 83 tỷ đồng vẫn là bí ẩn.

Cận cảnh chậu lan Juliet giá 83 tỷ đồng

Theo một đoạn video của một tài khoản chơi lan đột biến lâu năm, thì thương vụ chuyển giao chậu lan diễn ra từ cuối tháng 6. Gần đây, hình ảnh chậu lan được đăng tải và tạo thành hiệu ứng chia sẻ khắp cộng đồng người chơi lan, làm bùng lên những tranh luận sôi nổi về giá trị của chậu lan đột biến này.

Đa phần các bình luận đều chung quan điểm chậu Juliet nở hoa đẹp, cân đối và nhìn hút mắt. Tuy nhiên, ở phương diện giá trị thì có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Nhiều người cho rằng, 83 tỷ đồng cho một chậu lan là mức giá "không tưởng", "điên rồ" và "không có thật".

Trong số đó cũng đặt câu hỏi về việc có chăng chủ nhân "thổi" giá hoa lan để thu hút sự chú ý. Và liệu có đại gia nào dám bỏ ra một khoản tiền quá lớn như vậy để sở hữu chậu cây.

Hiện tại, sau 2 ngày đăng tải hình ảnh, những tranh cãi về mức giá và chủ nhân của chậu Juliet vẫn "nóng" các hội chơi lan trên mạng xã hội. Một câu hỏi cũng được đặt ra là ngưỡng giá nào cho loài hoa đang "sốt" và được ưa chuộng vì có thể làm giàu?

Tại Quảng Ngãi, vào đầu tháng 5/2019, nghệ nhân Phan Anh Tuấn (phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi) đã chuyển nhượng một cây giã hạc đột biến 5 cánh trắng Hiển Oanh cho ông Đỗ Trọng Huấn (ngụ huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) với giá 1,1 tỷ đồng.

Cây lan giã hạc đột biến 5 cánh trắng được bán với giá 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cuộc giao dịch hồng minh châu có giá từ vài trăm đến cả tỷ đồng không hiếm trong giới chơi lan. Hồi cuối tháng 5, anh Phan Anh Tuấn cũng đã bán lại chậu hồng minh châu cao 51cm, gồm 7 mầm và 4 kie trên thân với giá hơn nửa tỷ đồng. Trước khi bán 1 năm, chậu lan này được anh Tuấn mua lại với giá 130 triệu đồng.

Loài lan này được giới chơi hoa - cây cảnh yêu thích vì mặt hoa đẹp, cánh căng và sức sống bền bỉ. Hồng minh châu cũng không quá đắt đỏ như các dòng lan đột biến khác trên thị trường nên được nhiều người lựa chọn để nhân giống, làm kinh tế.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chau-lan-dot-bien-co-gia-tren-troi-1400-ty-dong-va-loi-giai-thich-bat...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chau-lan-dot-bien-co-gia-tren-troi-1400-ty-dong-va-loi-giai-thich-bat-ngo-a481943.html