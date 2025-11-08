Người đàn ông trộm 10 con bò của hàng xóm bán lấy tiền tặng "gái lạ" và cái kết

Sự việc xảy ra ở thành phố Hulunbuir, ở miền bắc Trung Quốc. Cụ thể, người đàn ông này không có công việc ổn định và đang nợ nần chồng chất nhưng vì thích một cô gái trên mạng xã hội nên anh ta quyết định trộm bò của nhà hàng xóm bán lấy tiền tặng cô gái "lạ".

Người đàn ông đã trộm 10 con bò của hàng xóm và bán đã bị bắt. Ảnh: Khaosod.

Để bán được một lúc 10 con bò người đàn ông này đã giả làm chủ một trang trại bò và số bò này cho một lò mổ với giá hơn 70.000 nhân dân tệ (khoảng 250 triệu đồng). Sau đó, anh ta dùng một phần tiền để trả nợ và dùng phần còn lại tặng cho cô gái livestream trên mạng xã hội với hy vọng trở thành "fan hâm mộ số 1".

Khi bà Sing phát hiện đàn bò của mình mất tích, bà đã ngay lập tức báo cho cảnh sát. Cảnh điều tra và trích xuất camera an ninh từ đó nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.

Theo Khaosod cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông trộm bò trị giá 70.000 Nhân Dân Tệ có thể bị phạt tới 3 năm tù và có thể bị phạt tiền.