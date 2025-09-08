Cây mọc hoang thành mỏ vàng, hái quả bán thu bộn tiền

Loại quả mọc hoang chứa “vàng”

Có lẽ 99% mọi người khi thấy hình ảnh này sẽ lầm tưởng đó là những chùm nho. Tuy nhiên, đây lại là một loại quả dại có tên gọi nữ trinh tử, hay còn gọi là săng xanh.

Cây nữ trinh tử mọc hoang ở nhiều hơi, thích hợp sống trên đất có độ ẩm trung bình. Chúng có nguồn gốc ở Trung Quốc, hiện có cả ở Mỹ. Tại xứ Trung, nữ trinh tử là một loài thực vật cổ xưa, thậm chí còn được xếp vào danh sách thảo dược giàu giá trị.

Đây là giống cây thân gỗ nhỏ nhưng có thể cao hơn 10m. Hoa nở vào mùa hè, mọc thành từng chùm dày đặc. Quả khi chín có màu sắc và hình dạng rất giống những chùm nho, chúng có màu xanh lục khi còn non và dần chuyển sang màu xanh đen đậm khi chín.

Tại Trung Quốc, nữ trinh tử thường mọc dại ven đường nên ít ai để ý tới giá trị đặc biệt của chúng. Trên thực tế, toàn bộ cây nữ trinh tử đều là “báu vật”, không chỉ mang lại giá trị về mặt sức khỏe mà còn có thể giúp nhiều người “hái ra tiền”.

Quả nữ trinh tử có thể dùng để chiết xuất một loại dầu có thể dùng làm phụ gia thực phẩm tự nhiên, gọi là dầu đông thanh. Trong Đông y, nữ trinh tử có vị đắng, ngọt, tính mát, quy vào kinh can, thận, có công dụng bổ gan thận, thanh nhiệt, làm sáng mắt, tăng cường gân cốt, trị thận hư, râu tóc bạc, hoa mắt chóng mặt, đau lưng, đau đầu gối, ù tai...

Người dân xứ Trung còn dùng nữ trinh tử để làm gối thảo dược, hỗ trợ người khó ngủ có giấc ngủ ngon.

Vì sở hữu nhiều giá trị tuyệt vời như vậy, quả nữ trinh tử hiện có giá bán khá cao tại Trung Quốc. 1kg có thể lên đến 100 NDT, tương đương hơn 360.000đ. Ở Việt Nam, bạn cũng có thể tìm mua nữ trinh tử sấy khô với giá khoảng 150.000đ/kg.