Cánh đồng điện mặt trời 93 ha hoạt động, xuất hiện điều bất ngờ dưới các tấm pin

Nhà cung cấp năng lượng Vattenfall (trụ sở tại Thụy Điển) đã đưa vào vận hành dự án nhà máy điện mặt trời nông nghiệp lớn nhất tại Đức tính đến nay.

Nhà máy có công suất 76 MW, đặt tại Tützpatz, bang Mecklenburg - Western Pomerania, sử dụng 146.000 mô-đun mặt trời hai mặt công suất 550 W do nhà sản xuất Trung Quốc GCL cung cấp. Điện năng được hòa vào lưới thông qua 240 bộ nghịch lưu chuỗi Sungrow SG250 HX.

Dự án trải rộng trên diện tích 93 ha, kết hợp sản xuất điện mặt trời với canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Nằm trong khu vực hồ Mecklenburg, dự án được kết nối với lưới điện của Edis. Một hệ thống lưu trữ pin công suất 50,4 MW/109 MWh cũng được lên kế hoạch xây dựng vào năm 2027.

Cánh đồng điện mặt trời với công suất lớn nhất tại Đức đã đi vào hoạt động. Ảnh: Vattenfall

Vattenfall cho biết, dự án được xây dựng mà không cần trợ cấp công. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế, một hợp đồng mua bán điện đã được ký kết với Power and Air Condition Solution Management GmbH (PASM).

Công ty con của Deutsche Telekom này sẽ mua toàn bộ điện mặt trời sản xuất trong vòng 10 năm. Về lý thuyết, lượng điện có thể đáp ứng nhu cầu hằng năm của khoảng 4.600 trạm phát sóng di động trong tổng số khoảng 35.000 trạm do PASM vận hành, ông Bernd Schulte-Sprenger, Giám đốc điều hành phát biểu tại lễ khánh thành.

Theo kế hoạch, từ năm 2027, Vattenfall sẽ phát triển nhà máy thành ba phân khu.

Tützpatz 1 cung cấp 43,3 MW công suất, với các mô-đun gắn trên hệ thống giá đỡ của nhà sản xuất Bồ Đào Nha Pradecon, nghiêng ở góc 11 và 25 độ, trải trên diện tích 47,5 ha. Khu vực này kết hợp sản xuất điện mặt trời với chăn nuôi gia cầm.

Tützpatz 2 và Tützpatz 3 sử dụng hệ thống theo dõi của Schletter và kết hợp với canh tác cây trồng. Các hệ thống này cung cấp lần lượt 13,3 MW trên 21,5 ha và 19,4 MW trên 24 ha.

Đối với chăn nuôi, sáu chuồng gà di động, mỗi chuồng có sức chứa tối đa 2.500 con được lên kế hoạch triển khai. Trong khi đất canh tác, một quy trình luân canh bốn loại cây truyền thống cũng được áp dụng.

Theo Vattenfall, các mô-đun được gắn trên trục dọc và có thể nghiêng theo hướng đông - tây từ vị trí nằm ngang. Khoảng cách rộng hơn giữa các hàng pin cho phép máy móc nông nghiệp di chuyển dễ dàng.

Năm 2021, bang Mecklenburg - Western Pomerania đã ban hành quy trình điều chỉnh mục tiêu, phê duyệt khoảng 5.000 ha đất nông nghiệp để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mặt đất. Một ma trận cũng được xây dựng để xác định tiêu chí chọn địa điểm.

Hoan nghênh dự án Tützpatz, ông Heiko Geue, Bộ trưởng Tài chính và Số hóa nhấn mạnh mức độ chấp nhận cao của công chúng và vai trò thu hút các doanh nghiệp “có thể đến đây sản xuất theo cách trung hòa khí hậu”. Ông cho hay chính quyền bang sẽ tiếp tục hỗ trợ những dự án như vậy.

Theo PV