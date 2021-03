Cảnh báo giá hồ tiêu tại Việt Nam "cay xè"

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 10:52 AM (GMT+7)

Theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC), từ 3 tuần sau Tết, giá hồ tiêu Việt Nam ghi nhận mức tăng 40% so với thời điểm trước Tết. Theo báo cáo của IPC, giá tăng cao khiến số lượng hồ tiêu được giao dịch hạn chế tại thị trường Việt Nam.

Giá hồ tiêu đã tăng mạnh từ sau Tết nguyên đán đến nay

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, từ tháng 3/2021, giá hồ tiêu đen xuất khẩu tại các nước sản xuất chính tăng do nhu cầu từ phía Trung Quốc tăng mạnh. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý giữ hàng khiến nguồn cung hạn chế.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá hồ tiêu nguyên liệu tại Việt Nam đã liên tục tăng bất thường sau Tết Nguyên đán khiến cho giá tại thị trường Việt Nam khó có thể dự đoán và ảnh hưởng đến nhà chế biến, sản xuất và nông dân. Đến nay, giá hồ tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu giao tại cảng khu vực TP. HCM đã tăng lần lượt 13,9% và 12,3% so với ngày 26/2/2021, lên mức 3.595 USD/tấn và 3.635 USD/tấn.

“Giá hồ tiêu tại thị trường trong nước tăng đã rất mạnh do nhu cầu mua của doanh nghiệp tăng cao và một số nhà đầu tư cũng như các kho chuẩn bị tích trữ cho vụ mùa mới. So với cuối tháng 2 vừa qua, giá hồ tiêu đen trong nước ngày 19/3/2021 đã tăng mạnh từ 42,1 - 44%, lên mức 76.000 - 79.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu trắng cũng tăng mạnh 32%, lên mức 103 nghìn đồng/kg và tăng tới 74,6% nếu so với cùng kỳ năm 2020”, Cục Xuất nhập khẩu cho hay.

Trước tình trạng giá hồ tiêu Việt Nam tăng mạnh bất thường, Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC) cũng đã có cảnh báo và cho rằng sự tăng cao bất thường khiến cho thị trường Việt Nam khó có thể dự đoán và ảnh hưởng đến nhà chế biến, sản xuất và nông dân.

Theo IPC, 3 tuần sau Tết, giá hồ tiêu Việt Nam ghi nhận mức tăng 40% so với thời điểm trước Tết. Theo báo cáo, giá tăng cao khiến số lượng hồ tiêu được giao dịch hạn chế tại thị trường Việt Nam. Hiện nhu cầu lớn về hồ tiêu đã chuyển sang Brazil khi hồ tiêu của nước này được giữ ở mức giá đủ thấp. IPC đánh giá, giá hồ tiêu Việt Nam biến động khó lường đã tạo ra tác động không muốn cho cả người bán và người mua vì đây là cuộc mạo hiểm rủi ro.

“Mặc dù người nông dân được lợi từ việc tăng giá nhưng một số đã găm hàng lại với hy vọng sẽ ở mức cao hơn khiến người mua chuyển sang quốc gia sản xuất khác với mức giá hợp lý hơn, kết quả là thiệt hại thuộc về người ôm hàng”, Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế cảnh báo.

