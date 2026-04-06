Cận cảnh 3 ô tô điện giá từ 148 triệu đồng mới về Việt Nam có gì đặc biệt?

Ô tô điện Nano S05 giá khởi điểm chỉ từ 148 triệu đồng

Nano S0

Nano S05 đang trở thành tâm điểm khi được hé lộ với giá khởi điểm chỉ từ 148 triệu đồng – thấp hơn cả nhiều mẫu xe máy cao cấp. Với thiết kế siêu nhỏ gọn, cấu hình hai chỗ ngồi và đặc biệt là khả năng tháo rời pin để sạc như xe máy điện, mẫu xe này hứa hẹn mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho người dùng đô thị.

Được phát triển trên nền tảng Silence S04 từ châu Âu, Nano S05 đã được tinh chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông và khí hậu tại Việt Nam. Dự kiến xe sẽ chính thức ra mắt vào tháng 6/2026.

Đánh giá ô tô điện Nano S05

Nano S05 không hướng tới hiệu năng cao mà tập trung vào khả năng vận hành đơn giản

Nano S05 sở hữu kích thước tổng thể chỉ 2.280 x 1.290 x 1.590 mm – nhỏ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện mini đang có mặt trên thị trường. So với VinFast VF 3, mẫu xe này ngắn hơn gần 1 mét, giúp việc di chuyển trong các con phố nhỏ hoặc ngõ hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Thiết kế thân xe theo phong cách tối giản, với phần đầu ngắn kết hợp kính chắn gió lớn giúp tăng tầm quan sát cho người lái. Đây là yếu tố quan trọng khi vận hành trong môi trường đô thị đông đúc hoặc điều kiện thời tiết phức tạp.

Xe có cấu hình hai cửa bên và một cửa phía sau, mang lại sự tiện dụng khi sử dụng hàng ngày. Bộ bánh xe 13 inch cùng lốp bản nhỏ giúp tối ưu khả năng xoay trở, trong khi hệ thống đèn LED trước sau đảm bảo khả năng chiếu sáng và nhận diện.

Điểm khác biệt lớn nhất của Nano S05 nằm ở hệ thống pin là yếu tố được xem là "chìa khóa" giúp mẫu xe này tiếp cận người dùng phổ thông.

Xe được cung cấp hai lựa chọn: pin cố định và pin tháo rời. Với phiên bản pin cố định, xe có thể di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, bản pin tháo rời có các tùy chọn quãng đường từ 75 đến 150 km.

Đáng chú ý, khối pin này có thể tháo rời chỉ trong khoảng 15 giây, cho phép người dùng mang vào nhà hoặc văn phòng để sạc trực tiếp qua nguồn điện dân dụng. Đây là giải pháp phù hợp với những khu vực chưa có trạm sạc công cộng hoặc người dùng sống tại chung cư.

Ngoài ra, xe cũng hỗ trợ chuẩn sạc CCS2 – tiêu chuẩn sạc nhanh phổ biến hiện nay giúp mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc trong tương lai.

Nano S05 không hướng tới hiệu năng cao mà tập trung vào khả năng vận hành đơn giản, tiết kiệm và phù hợp với môi trường đô thị.

Khoang cabin được thiết kế tối giản với hai chỗ ngồi, trang bị màn hình màu 5 inch hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin và chế độ lái. Dù không có màn hình giải trí trung tâm, xe vẫn tích hợp các tiện ích cần thiết như cổng sạc USB, giá đỡ điện thoại, kính chỉnh điện và điều hòa.

Ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV giá từ 197 triệu đồng

Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV – mẫu xe điện mini lắp ráp tại Hưng Yên. Xe hiện được phân phối với hai tùy chọn pin, giá niêm yết lần lượt 197 triệu đồng cho bản pin 9,6 kWh và 231 triệu đồng cho bản pin 13,9 kWh. Đây vẫn là mẫu ô tô có giá thấp nhất thị trường Việt Nam.

Đánh giá ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV

Wuling là thương hiệu ô tô Trung Quốc gia nhập Việt Nam từ năm 2023 thông qua đối tác TMT Motors. Ngay từ khi xuất hiện, hãng đã gây chú ý với chiến lược đánh vào phân khúc xe điện giá rẻ.

Wuling Hongguang Mini EV có thiết kế dạng khối hộp nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.920 mm x 1.493 mm x 1.621 mm, chiều dài cơ sở 1.940 mm, nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu hatchback hạng A như Kia Morning.

Khoang nội thất của mẫu xe này được tối giản tối đa, gần như không có màn hình giải trí trung tâm. Xe chỉ trang bị một màn hình LCD 7 inch sau vô-lăng hiển thị thông tin vận hành. Trang bị tiện nghi ở mức cơ bản, phù hợp định vị xe giá rẻ.

Về hệ thống truyền động, Mini EV sử dụng môtơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất 26,8 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Xe có hai tùy chọn pin cho phạm vi di chuyển 120 km hoặc 170 km mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy dao động từ khoảng 6,5 đến 9 giờ với nguồn điện dân dụng.

Trang bị an toàn ở mức tối thiểu với ABS, EBD, cảm biến lùi và camera lùi trên bản cao. Bản tiêu chuẩn không có túi khí, trong khi bản nâng cao có một túi khí, đây là điểm khiến nhiều người dùng cân nhắc.

Ô tô điện Wuling Bingo giá từ 399 triệu đồng

Wuling Bingo

Wuling Bingo hiện có giá 399 triệu đồng cho bản 333 km và 469 triệu đồng cho bản 410 km.

Đánh giá ô tô điện Wuling Bingo

Wuling Bingo là bước tiến lớn hơn về cả kích thước lẫn trang bị. Mẫu xe này thuộc phân khúc hatchback cỡ B, được định vị cao hơn Mini EV và hướng đến khách hàng cần một chiếc ô tô điện đa dụng hơn.

Xe sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.950 mm x 1.708 mm x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.560 mm, nhỉnh hơn Suzuki Swift về trục cơ sở.

Thiết kế của Bingo mang phong cách mềm mại, bo tròn thay vì vuông vức như Mini EV. Nội thất cũng hiện đại hơn với màn hình kép 10,25 inch, ghế da, điều hòa tự động và nhiều tiện ích phục vụ gia đình.

Xe sử dụng môtơ điện dẫn động cầu trước, công suất 67 mã lực, đi kèm pin dung lượng 31,9 kWh hoặc 37,9 kWh cho phạm vi di chuyển tương ứng 333 km và 410 km. Ngoài sạc tại nhà, Bingo hỗ trợ sạc nhanh DC, có thể sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút.

Trang bị an toàn trên Bingo đầy đủ hơn với cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình và tối đa 4 túi khí tùy phiên bản.

Các mức giá trên là giá tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng của từng đại lý.