Các ‘ông lớn’ điện mặt trời đồng loạt báo lỗ nặng

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), tỷ lệ sử dụng trung bình của điện mặt trời tại quốc gia này đạt 94,7% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2025. Trong tháng 7, chỉ có bốn tỉnh (Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương và Tây Tạng) có tỷ lệ sử dụng điện mặt trời dưới 90%, trong khi hầu hết các khu vực miền Trung và miền Đông đều vượt 99%.

Thế nhưng, các doanh nghiệp trong ngành năng lượng mặt trời tại quốc gia tỷ dân này lại đồng loạt báo lỗ nặng trong nửa đầu năm 2025.

LONGi đã báo cáo khoản lỗ ròng 2,56 tỷ NDT (356 triệu USD) trong nửa đầu năm 2025, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 5,23 tỷ NDT cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu của công ty giảm 14,8% so với cùng kỳ, còn hơn 32,8 tỷ NDT. Biên lợi nhuận gộp chuyển sang âm 0,82%, giảm mạnh so với 7,66% một năm trước.

Các sản phẩm mô-đun năng lượng mặt trời ghi nhận biên lợi nhuận gộp giảm 2,37%, trong khi vận hành nhà máy điện vẫn là mảng duy nhất có lãi với biên lợi nhuận gộp 14,4%. Các lĩnh vực kinh doanh khác đạt biên lợi nhuận gần 30,2%.

Sản xuất pin điện mặt trời gặp khó. Ảnh: GT

Công ty này đã xuất xưởng 39,57 GW mô-đun năng lượng mặt trời, tăng 26% so với năm trước, trong đó các sản phẩm BC (HPBC 2.0 và HIBC) chiếm hơn 20% sản lượng, riêng HPBC 2.0 đạt khoảng 4 GW.

Lượng xuất xưởng wafer tăng 17% lên 52,08 GW, trong đó 24,72 GW bán ra bên ngoài. Wafer N-type TaiRay đạt tỷ lệ thâm nhập 90%. Năng lực sản xuất tế bào BC nội bộ của LONGi đạt 24 GW, với mục tiêu vượt 60% tổng công suất hiệu suất cao vào cuối năm 2025.

Công ty đã cắt giảm 28,9% chi phí bán hàng và quản lý còn 2,18 tỷ NDT, trong khi đầu tư R&D giảm 58,6% xuống còn 751 triệu NDT.

Chủ tịch Zhong Baoshen bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty có thể đạt điểm hòa vốn vào quý IV.

JinkoSolar báo cáo khoản lỗ ròng 2,9 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2025, đảo chiều mạnh so với mức lãi 1,2 tỷ NDT cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm 32,6% so với cùng kỳ xuống 31,83 tỷ NDT. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp mảng mô-đun giảm 0,98% bất chấp lượng mô-đun xuất xưởng tăng 17%.

Công ty đặt kế hoạch nâng cấp 40-50% công suất sản xuất mô-đun trên 640W vào cuối năm 2025.

Trong khi đó, hệ thống lưu trữ năng lượng xuất xưởng đạt 1,5 GWh, vượt tổng của cả năm 2024, với mục tiêu cả năm là 6 GWh. Đầu tư R&D giảm 56,95%, xuống 1,175 tỷ NDT. Ban lãnh đạo dự kiến sản lượng xuất xưởng mô-đun cả năm đạt từ 85 GW đến 100 GW.

JA Solar cũng báo cáo khoản lỗ ròng 2,58 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2025. Mức lỗ này tăng mạnh so với số lỗ 874 triệu NDT của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu giảm 36% xuống còn 23,95 tỷ NDT.

Lượng xuất xưởng mô-đun tăng khoảng 15% lên 33,79 GW, trong đó mô-đun loại N chiếm hơn 98%. Chi phí bán hàng và quản lý của công ty lần lượt giảm 6,32% và 16,82%, trong khi đầu tư R&D đạt 1,38 tỷ NDT (tương đương 5,81% doanh thu), giảm 29,14%.

Ban lãnh đạo kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ chuyển sang dương trong quý IV khi giá mô-đun ổn định, với mục tiêu xuất xưởng cả năm đạt 75-80 GW.

Trina Solar báo cáo khoản lỗ ròng 2,91 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2025, so với mức lãi 526 triệu NDT cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của doanh nghiệp này giảm 27,72% xuống còn 31,05 tỷ NDT. Doanh thu từ sản phẩm PV đạt 20,08 tỷ NDT (chiếm 64,7% tổng doanh thu), giảm gần 33,2%, với biên lợi nhuận gộp âm 2,49%.

Chi phí bán hàng và quản lý lần lượt giảm 4,73% và 14,1%. Đầu tư R&D tăng 6,6% lên 2,26 tỷ NDT (tương đương 7,28% doanh thu).

Lượng xuất xưởng mô-đun vượt 32 GW, tăng khoảng 12%. Tổng lượng xuất xưởng hệ thống lưu trữ năng lượng vượt 12 GWh, trong đó hơn 1 GWh được đưa ra thị trường quốc tế. Mảng lưu trữ năng lượng mang về 1,28 tỷ NDT doanh thu, chiếm 4,14% tổng doanh thu. Ban lãnh đạo dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ trở lại mức dương trong quý IV, với mục tiêu xuất xưởng cả năm đạt 75-80 GW.

Xinte Energy công bố kết quả chưa kiểm toán 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, doanh thu của công ty đạt 7,31 tỷ NDT, giảm 37,7% so với 11,74 tỷ NDT cùng kỳ năm ngoái. Khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty niêm yết là 256,3 triệu NDT, cải thiện so với mức lỗ 887 triệu NDT cùng kỳ năm trước.

Solargiga cho biết tổng doanh thu chưa kiểm toán trong 6 tháng đầu năm đạt 1,02 tỷ NDT, giảm so với 1,69 tỷ NDT cùng kỳ năm ngoái. Công ty này báo lỗ 113,9 triệu NDT, tăng so với mức lỗ 104 triệu NDT cùng kỳ năm 2024.