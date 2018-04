Cá tra tăng giá, nông dân ùn ùn đào ao

Thứ Hai, ngày 30/04/2018 13:00 PM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Giá cá tra nguyên liệu năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 tăng kỷ lục, có nơi lên đến 30.000 đồng/kg. Mức giá này cao nhất trong 10 năm qua nên hiện nay có tình trạng người dân ùn ùn đào ao nuôi cá.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, hiện nay sản lượng cá tra giống, cá tra nguyên liệu khan hiếm nên mới có mức giá trên. Một khi nông dân ồ ạt thả nuôi, sản lượng dư thừa thì giá nhất định sụt giảm, lỗ nặng.

Khoảng một tháng nay, trên cánh đồng trồng lúa trước đây, dọc theo kênh Tân Thành - Lò Gạch (xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp), nhiều hộ dân thuê máy xúc đào ao nuôi cá tra. Chi phí mỗi hecta tiền công đào ao, lắp đặt hệ thống xử lý nước nuôi cá vào khoảng 100 triệu đồng.

Giá cá tra đang tăng, nhiều hộ dân chuyển đổi trồng lúa sang nuôi cá.

Trong xóm này, đi đâu người ta cũng bàn chuyện nuôi cá tra do giá tăng chóng mặt. Nhiều cánh đồng lúa đều được thuê nhân công dùng máy xúc đào ao nuôi. Trong khi nguồn nước này, rất nhiều hộ dùng cho sinh hoạt hằng ngày và tưới tiêu.

Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho biết để tránh tình trạng cung vượt cầu, người dân rơi vào cảnh nợ nần nên địa phương đã tuyên truyền không chuyển đổi ồ ạt. Theo cán bộ nông nghiệp huyện Tân Hồng, từ đầu năm 2018, diện tích nuôi cá tra ngoài vùng quy hoạch khoảng 150ha, tăng 100ha. Dự kiến, con số này sẽ còn tăng do nhiều người vẫn đang tiếp tục đào ao.

Nếu cứ tiếp tục đua nhau nuôi cá giống, khi cung vượt cầu hay cá thương phẩm rớt giá, người nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn, thua lỗ. Câu chuyện đã từng xảy ra là bài học nằm lòng cho nhiều nông dân ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ…

Theo Tổng cục Thuỷ sản, năm 2017, diện tích thả nuôi toàn vùng ĐBSCL là 5.230ha, tăng 5,1% so với năm 2016. Tính đến tháng 3 luỹ kế diện tích thả nuôi là 1.927ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ 2017. TS Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam khuyến cáo nông dân nên thận trọng. Hiện nay, cá tra có giá tốt do thiếu nguyên liệu và thị trường Trung Quốc đang ồ ạt nhập hàng.

Xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong năm 2017 và đầu năm 2018 tăng mạnh, trong khi xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ và EU sụt giảm. Trung Quốc là thị trường nhiều rủi ro, nông dân cần cân nhắc khi thả nuôi. Bởi, thị trường này biến động, sản lượng dư thừa thì giá cá sẽ không tốt như hiện nay.