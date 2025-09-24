Cả làng săn chuột đồng ở Nghệ An: Nghề ‘tay trái’ hái ra tiền

Tại xã Bình Minh, làng Thọ Bằng nổi tiếng với nghề săn chuột, được nhiều người gọi vui là "làng thịt chuột" của Nghệ An. Nghề "tay trái" này săn chuột đồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Vào mỗi dịp nông nhàn, cả làng lại rủ nhau ra đồng săn chuột, có người thu về cả triệu đồng chỉ sau một đêm.

Ban đầu, người dân chỉ săn bắt chuột để bảo vệ mùa màng. Dần dà, thịt chuột trở thành món ăn khoái khẩu ở một số địa phương, giúp người dân có thêm thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú xã Bình Minh) cho hay, ngày trước người dân ra đồng bắt chuột vì chúng phá hoại mùa màng. "Sau khi chế biến, thịt chuột thành món ăn rất ngon. Thấy chuột bán được giá, người dân đầu tư hẳn dụng cụ bắt chuột chuyên nghiệp gồm bẫy sắt, lồng thép, đèn pin, xe máy", bà nói.

Săn bắt chuột đồng trở thành nghề "tay trái" của người dân làng Thọ Bằng.

Nhờ công việc này, cuộc sống của nhiều gia đình trong vùng đã được cải thiện.

Theo đó, cứ sau mỗi vụ gặt, hàng trăm người dân trong xã Bình Minh và các vùng lân cận tranh thủ thời gian rảnh để sắm bẫy, lồng và tham gia săn chuột. Cả làng rộn ràng từ sáng đến đêm, đổ ra đồng săn chuột rồi đưa về bán lại cho các cơ sở thu mua.

Hai tháng nay, mỗi ngày vợ chồng anh Cung Đình Lĩnh và chị Lương Thị Hồng (cùng SN 1972, trú tại làng Thọ Bằng) đều đặn ra đồng săn chuột. Vợ chồng anh Lĩnh đầu tư gần 300 chiếc bẫy, di chuyển liên tục qua các địa bàn khác nhau trong tỉnh để tìm chuột.

Sau một đêm, trung bình thu về khoảng 40kg chuột, đem lại khoản thu hơn 1,5 triệu đồng.

Sau khi đánh bẫy chuột, người dân chở từng lồng sắt đến cơ sở thu mua để nhập hàng.

Chuột được bán tại cơ sở thu mua với giá dao động từ 40.000-60.000 đồng/kg.

“Công việc tuy vất vả, nhiều hôm phải thức trắng đêm để đặt bẫy, nhưng bù lại thu nhập khá. Trước kia chỉ bắt về làm thức ăn, giờ có nơi thu mua nên xem như có thêm nghề tay trái”, chị Hồng chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Hồng, ông Cung Đình Phong (SN 1964) cũng đều đặn đi săn chuột mỗi đêm. Có những ngày, ông Phong đi săn chuột và nhập cho cơ sở thu mua gần 70kg chuột, thu về hơn 2 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

“Nghề này không tốn nhiều vốn, nhưng cần kinh nghiệm và sự kiên trì. Chuột bắt được nếu còn sống sẽ bán được giá hơn, nên phải cẩn thận khi đặt bẫy. Có nơi thấy chúng tôi đến bắt chuột, người dân còn hoan nghênh vì giảm thiểu thiệt hại mùa màng”, ông Phong kể.

Chuột thui bằng rơm, sau đó chế biến thành món ăn khoái khẩu.

Anh Trần Danh Thực (SN 1972), trú xã Quan Thành, là người mới tham gia nghề này. Sau khi biết tin từ người quen, anh đã mua bẫy để bắt đầu công việc. Dù chưa bắt được nhiều, anh vẫn hào hứng: “Lần đầu mà đã có tiền tươi nên tôi rất vui. Sắp tới tôi sẽ học hỏi thêm để làm tốt hơn”.

Những ngày gần đây, cơ sở thu mua chuột đồng của anh Cung Đình Mậu (trú xóm 1, làng Thọ Bằng) nhộn nhịp người dân đến nhập hàng. Những con chuột được đựng trong bao tải, lồng sắt, tập kết trước sân nhà, chờ phân loại rồi chuyển đi tiêu thụ.

Anh Mậu cho biết, trung bình mỗi ngày, cơ sở của anh thu mua hơn 1 tấn chuột rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên...

Người dân đưa chuột đến cơ sở thu mua để bán. Chuột đánh bắt còn sống sẽ được giá hơn.

Hiện nay, xã Bình Minh có khoảng 2-3 cơ sở thu mua chuột, trung bình mỗi ngày thu mua từ 500kg đến 1 tấn. Giá thu mua dao động từ 40.000-60.000 đồng/kg, tùy theo trọng lượng. Với khách có nhu cầu, chuột sẽ được làm thịt ngay tại chỗ và bán với giá 120.000-150.000 đồng/kg.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Minh, xóm 1 thuộc làng Thọ Bằng có hơn 330 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu, trong đó khoảng 100 người thường xuyên tham gia săn bắt chuột. Nhiều gia đình nhờ vậy đã có tiền xây nhà mới, nuôi con học hành và ổn định kinh tế gia đình.

Đại diện Phòng Kinh tế xã Bình Minh cho biết: “Chúng tôi khuyến khích người dân tham gia săn bắt chuột để vừa bảo vệ hoa màu, vừa phòng chống dịch bệnh, cải thiện vệ sinh môi trường. Đây là mô hình giúp nhiều hộ tăng thu nhập, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống”.