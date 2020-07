Bóc giá Mercedes-Benz tiền tỷ ca sĩ Hiền Hồ vừa tậu ở tuổi 23

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 13:37 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ "Rồi người thương cũng hoá người dưng" vừa tậu chiếc xế hộp sang trọng Mercedes-Benz S450L Luxury trị giá gần 5 tỷ đồng.

Nữ ca sĩ Hiền Hồ thành công từ chương trình Giọng hát Việt khi mới 20 tuổi. Cô theo đuổi dòng nhạc Ballad với giai điệu trữ tình cùng ca từ sâu sắc. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được fan hâm mộ ví như một “nàng búp bê” với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn trong veo cùng khuôn mặt dễ thương. Cô là chủ nhân của những ca khúc như Rồi người thương cũng hoá người dưng, Em ngày xưa khác rồi, Cưới nhau đi (Yes I Do)...

Ca sĩ Hiền Hồ có gu thời trang trẻ trung.

Ngoài đời Hiền Hồ cũng là một tín đồ mê thời trang, với gu ăn mặc trẻ trung, sành điệu, mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện điều rất thu hút ánh nhìn của khán giả. Không ít lần cô nàng khiến mọi người trầm trồ trước những hình ảnh thời thượng cùng hàng loạt món đồ hiệu đẳng cấp, mang thương hiệu tầm cỡ. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thành công, nữ ca sĩ còn được yêu mến bởi đời tư sạch.

Xuất thân trong một gia đình nghèo ở Buôn Ma Thuột. Cô là con thứ năm trong số 6 anh chị em. Cuộc sống khó khăn từ nhỏ luôn là động lực cho Hiền Hồ phấn đấu nỗ lực không ngừng để có thành công như ngày hôm nay.

Hiền Hồ tậu chiếc xế hộp sang trọng Mercedes-Benz S450L Luxury.

Là một nghệ sĩ trẻ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, mới đây Hiền Hồ đã tự thưởng cho mình chiếc xe Mercedes-Benz S450 L Luxury màu trắng, nội thất màu kem. Được biết Mercedes-Benz S450 L Luxury có giá gần 5 tỷ đồng. Đây cũng là chiếc xế hộp đầu tiên mà nữ ca sĩ mua sau nhiều năm vào showbiz.

Mercedes-Benz S450L Luxury là mẫu Sedan hạng sang cỡ lớn hội tụ đầy đủ những tinh hoa công nghệ từ kiểu dáng thiết kế, khối động cơ đến tính năng an toàn. Mẫu xe này lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2018.

Mẫu sedan hạng sang có thiết kế bóng bẩy và sắc sảo. Bên trong nội thất đầy tinh tế và sang trọng khi sử dụng một loạt vật liệu cao cấp. Các tiện nghi như ghế sưởi, đèn nội thất đa dạng màu sắc, dàn âm thanh chất lượng cao của xe hứa hẹn sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Xế hộp của Hiền Hồ sở hữu có khối động cơ xăng V6, dung tích 3.0L, có công suất 367 mã lực tại 5500 – 6000 vòng/phút, mô-men xoắn 500 Nm tại 1800 - 4500 vòng/phút. Theo số liệu của nhà sản xuất, trong điều kiện tiêu chuẩn, xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Chiếc xe Mercedes-Benz S450L Luxury có giá gần 5 tỷ đồng.

Nội thất S450L Luxury trang bị 2 màn hình 12,3 inch tạo thành khu vực nối liền chuẩn HD. Vô-lăng xe thiết kế 3 chấu thay vì 2 chấu như trước đây. Ghế trước chỉnh điện nhớ 3 vị trí tích hợp sưởi và thông gió, ghế sau massage 6 chế độ khác nhau trong đó có 2 chế độ có thể kết hợp sưởi tạo hiệu ứng massage đá nóng. Phía trước tích hợp sạc điện thoại không dây.

So với phiên bản thường, chiếc S 450 L Luxury của Hiền Hồ sở hữu nhiều trang bị tiêu chuẩn cao cấp hơn. Chúng bao gồm mâm 19 inch, cabin ốp gỗ bóng Piano Lacquer, màn hình hiển thị trên kính HUD, hệ thống hỗ trợ quan sát đêm Night View Plus, dàn âm thanh Burmester 26 loa 1.590W và ghế thương gia phía sau ngả được tối đa 43,5 độ tích hợp đệm đỡ chân. Xe có khả năng tương thích Bluetooth, trình duyệt Internet, Apple Carplay, Android và định vị vệ tinh toàn cầu có bản đồ Việt Nam, Camera 360 độ.

Trang bị an toàn trên S450L Luxury gồm: Hỗ trợ đỗ xe chủ động, bình chữa cháy, chức năng cảnh báo mất tập trung, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang, camera 360 độ phân giải cao, chức năng cảnh báo Pre- Safe, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Xe sử dụng mâm 5 chấu kép, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi-nhan dạng LED. Cụm đèn hậu dạng LED tái thiết kế, cản sau mới tích hợp chụp ống xả làm từ hợp kim mạ chrome sáng.

