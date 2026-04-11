Hiệu trưởng ở Tuyên Quang bị đình chỉ công tác vì xuất hiện nhiều túi lạc mốc trong bếp ăn

Chiều 10/4, UBND phường Đội Cấn, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã đình chỉ công tác đối với bà Ngô Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đội Cấn. Việc đình chỉ bà Thoa nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của phụ huynh về việc công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú tại nhà trường. Thời gian đình chỉ chức vụ đối với bà Thoa trong thời gian 15 ngày (từ ngày 10/4 đến hết ngày 25/4/2026). Trong thời gian này, UBND phường giao bà Hoàng Thị Hà, Phó Hiệu trưởng, phụ trách điều hành hoạt động của nhà trường, bảo đảm duy trì ổn định công tác dạy và học.

Hội nghị công bố quyết định đình chỉ công tác đối với bà Ngô Thị Thoa.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh và video ghi lại buổi kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Đội Cấn đã phát hiện nhiều túi lạc bị nấm mốc.

Những ngày sau đó, phụ huynh tiếp tục phản ánh về việc trong hóa đơn liệt kê gạo Nhật Bản có giá 18.000 đồng/kg, nhưng thực tế nhà trường sử dụng gạo Thái Bình "sang bao" giá mua vào 13.000 đồng/kg để nấu cho trẻ ăn.

Nhiều túi lạc bị mốc và gạo sử dụng tại nhà trường. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi phát hiện số lạc có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn, nhà trường lý giải nguyên nhân do thời tiết nồm ẩm kéo dài ảnh hưởng đến việc bảo quản thực phẩm và cho biết sẽ khắc phục, thay thế nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, lời giải thích này không nhận được sự đồng thuận từ nhiều phụ huynh.

Đáng chú ý, khi tìm hiểu “Bảng công khai tiền ăn hàng ngày” của nhà trường (ngày 6/4/2026), phụ huynh tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn về tính hợp lý trong định mức và đơn giá thực phẩm.

Phụ huynh cho rằng, thực đơn kê gạo Nhật nhưng thực chất nhà trường sử dụng gạo "sang bao".

Theo bảng kê, với 496 suất ăn, mức thu 18.000 đồng/suất, tổng chi cho thực phẩm gần 9 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với giá thị trường sỉ, nhiều mặt hàng được cho là cao hơn đáng kể, như trứng cút niêm yết 1.000 đồng/quả (mức giá mua số lượng lớn thường thấp hơn), gạo tẻ 18.000 đồng/kg, thịt lợn 130.000 đồng/kg… Trong khi đó, hình ảnh thực tế các khay cơm với khẩu phần khá khiêm tốn càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng chênh lệch trong khâu thu mua hoặc việc cắt giảm khẩu phần.

Liên quan đến sự việc, trả lời báo chí, bà Ngô Thị Thoa, Hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận hình ảnh túi lạc bị ẩm, biến đổi màu sắc trong kho là có thật. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Bình Thuận và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình lưu kho và cung ứng thực phẩm.