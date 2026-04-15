MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

SJC Mua 170,500 Bán 173,000

BTMH Mua 169,700 Bán 172,700

Ngăn chặn hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi ra thị trường

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, thu giữ và ngăn chặn hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan, Biên phòng và Quản lý thị trường kiểm tra xe tải BKS 14K-047.40 tại xã Hải Sơn. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường phòng chống buôn lậu và vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp bắt giữ số lượng lớn thực phẩm chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp bắt giữ số lượng lớn thực phẩm chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe (do Nguyễn Văn Thanh, SN 1992, trú tại xã Hải Sơn điều khiển) đang vận chuyển 10.200 kg chân lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Bằng cảm quan, cơ quan chức năng đánh giá số hàng hóa này có dấu hiệu bốc mùi hôi, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thanh khai nhận, số thực phẩm trên là của Phùn Văn Điệp (SN 1993, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh). Thanh được Phạm Văn Điệp thuê vận chuyển số hàng trên từ kho lạnh của Điệp (tại thôn Lục Chắn) đến kho lạnh của một người tên Hải (tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn), với tiền công 700.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra kho lạnh của Phùn Văn Điệp tại thôn Lục Chắn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 2.000 kg chân lợn đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp. Tổng khối lượng thực phẩm bị thu giữ lên tới 12.240 kg.

Tại cơ quan chức năng, Phùn Văn Điệp khai nhận đã thu gom số chân lợn trên từ nhiều nguồn khác nhau tại các địa phương lân cận từ cuối tháng 2/2026, với giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, sau đó tập kết tại kho lạnh để bán kiếm lời.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh này không được cấp phép và không đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

14/04/2026 11:05 AM (GMT+7)
