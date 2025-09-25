Bất ngờ Việt Nam phải chi hơn 31 triệu USD để nhập khẩu dừa

Vừa qua, trên mạng xã hội, nhiều thông tin cho biết giá dừa khô tại một số khu vực như Vĩnh Long, Cần Thơ... đang đạt mức cao ngất ngưỡng 230.000 - 240.000 đồng/chục (12 trái). Đây được cho là mức giá cao ngất ngưỡng từ hồi đầu năm tới nay.

Liên quan tới thông tin này, ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết, thực tế mức giá trên đã diễn ra cách đây 2 -3 tuần, chỉ xảy ra cục bộ ở xã nhỏ trong hai địa phương nói trên. Tới nay giá dừa đã giảm nhiệt và bình ổn hơn.

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam. Ảnh: Thu Hà

"Tôi đang có chuyến công tác tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và ghi nhận ở thời điểm hiện tại, trung bình giá dừa khô nguyên liệu thu mua tại các nhà máy khu vực này đang ở mức 170.000 - 180.000 đồng/chục (12 trái), cũng có khu vực cá biệt vượt 180.000 -190.000 đồng/chục. Đây là mức giá cao, sinh lãi cho bà con trồng dừa, và cũng là mức giá bình ổn của ngành"- ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, vừa qua giá dừa khô có thời điểm tăng cao đỉnh điểm là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu tăng mạnh, trong khi đó sản lượng trong nước lại không đủ, vì thế các thương lái phải đẩy giá lên cao để gom đủ hàng xuất khẩu.

Mặc dù điều này mang lại lợi nhuận cho nông dân nhưng các nhà máy trong nước lại xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung, dẫn tới việc họ phải tăng nhập khẩu dừa từ nước khác.

Số liệu từ Hiệp hội rau quả Việt Nam cho thấy, 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu dừa đạt 306 triệu USD, trong đó dừa nguyên trái đạt gần 103 triệu USD (tăng gần 15% so với cùng kỳ), dừa chế biến đạt hơn 203 triệu USD (tăng gần 57%).

Tuy nhiên cũng trong thời gian này, nước ta đã chi tới 31,2 triệu USD để nhập khẩu dừa, tăng 1.873% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân cũng đến từ việc nhiều bà con nông dân gom hàng bán cho thương lái nước ngoài, khiến các nhà máy trong nước không đủ hàng để sản xuất.

"Tôi cho rằng, về lâu dài việc bán dừa này sẽ không mang lại giá trị bền vững cho ngành. Hiện nay, có khoảng 70 nhà máy chế biến sâu về dừa đang hoạt động tại ĐBSCL, trung bình mỗi nhà máy sản xuất và chế biến sâu tiêu thụ từ 500.000 - 700.000 trái/ngày. Do đó, việc nông dân ký kết lâu dài với các nhà máy không chỉ bảo vệ nguyên liệu dừa trong nước mà còn đảm bảo lượng tiêu thụ ổn định cho mỗi vườn, hơn là việc chạy theo thương lái nhỏ lẻ"- ông Khoa nói.

Vị này cũng kỳ vọng, với đà tăng trưởng về giá dừa khô nguyên liệu và quy mô đầu tư cho ngành dừa, hết năm 2025 giá trị xuất khẩu dừa của Việt Nam có thể mang về từ 1,1 đến 1,15 tỉ USD.