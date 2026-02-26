Bán xôi "Thần Tài" cạnh tiệm vàng, tiểu thương ở Hà Tĩnh thu hàng chục triệu đồng chỉ trong buổi sáng

Xôi “Thần Tài” đắt hàng, quán vỉa hè Hà Tĩnh thu tiền triệu mỗi sáng

Khoảng 7h sáng ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), tuyến đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen) nơi được mệnh danh là “phố vàng bạc” của tỉnh Hà Tĩnh đã tấp nập người dân đến mua vàng trong ngày vía Thần Tài với mong muốn cầu may, đón lộc đầu năm.

Dọc vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ, nhiều phụ nữ kê bàn, ghế nhựa, bày bán xôi “Thần Tài” phục vụ khách mua lễ trong ngày vía Thần Tài.

Xôi "Thần Tài" hay còn gọi là "xôi tam sên" tại Hà Tĩnh bao gồm thịt lợn quay, trứng luộc, tôm, xôi. Mâm cỗ cúng Thần Tài năm nay có giá 50.000 đồng/lạng thịt, 30.000 đồng/đĩa xôi, 3 quả trứng luộc 20.000 đồng và tôm giá 20.000 đồng/con.

Chị Lê Thị Phương (SN 1974, trú phường Hà Huy Tập) cho biết, ngày thường chị buôn bán hoa quả, riêng dịp vía Thần Tài chuyển sang nấu và bán xôi “Thần Tài” phục vụ khách. Công việc này chị đã duy trì suốt 3 năm qua.

Chị Phương cho biết, từ 2h sáng đã tất bật đồ xôi “Thần Tài”, đến khoảng 5h thì bày bán. Năm nay, chị chuẩn bị 50kg xôi gấc, 240 con tôm, 400 quả trứng cùng 5 yến thịt quay để phục vụ khách làm lễ. Theo chị, nhờ thời tiết thuận lợi, sức mua trong ngày vía Thần Tài tăng cao; chỉ sau hơn hai giờ mở bán, lượng hàng tiêu thụ đã đạt mức đáng kể.

Theo quan niệm dân gian, mâm cỗ ngày vía Thần Tài thường có “tam sên” là ba lễ vật tượng trưng cho ba môi trường sinh tồn khác nhau, gồm: loài sống trên mặt đất (Thổ), loài dưới nước (Thủy) và loài thuộc về bầu trời (Thiên), hàm ý cầu mong sự hài hòa, đủ đầy và may mắn trong năm mới.

Chị Nguyễn Thị Phượng (phường Thành Sen) cho biết, các thực phẩm dùng làm mâm cỗ cúng ngày vía Thần Tài đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các gian hàng bán xôi và mâm cúng Thần Tài thu hút đông đảo người đi đường ghé mua. Vào giờ cao điểm, nhiều khách phải xếp hàng chờ đến lượt.

Theo các tiểu thương, chỉ trong một buổi sáng đã tiêu thụ hết lượng xôi “Thần Tài” chuẩn bị sẵn; sau khi trừ chi phí, mỗi sạp có thể thu lãi hàng chục triệu đồng.

Chị Hồ Thị Việt Hà (áo đỏ, trú phường Hà Huy Tập) cho biết, nhiều năm nay, cứ đến ngày vía Thần Tài, chị đều mua 1 chỉ vàng với mong muốn cầu may mắn, công việc hanh thông suốt cả năm.

Ngoài xôi "Thần Tài" và vàng, nhiều người dân cũng lựa chọn mua thêm vé xổ số để cầu mong may mắn đầu năm.

Do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời nhắc nhở người dân dừng, đỗ xe đúng quy định, đảm bảo trật tự và an toàn trên tuyến phố.