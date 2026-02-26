Rực sắc bánh 'tài lộc' ở chợ người Hoa TPHCM ngày vía Thần Tài

Tấp nập mua bánh “tài lộc”

Người dân chọn mua các loại bánh "may mắn" truyền thống của người Hoa để cúng trong dịp vía Thần Tài. Ảnh: Hà Nguyễn

Từ trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), khu chợ bánh truyền thống của người Hoa ở góc đường Phùng Hưng - Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn, TPHCM) nhộn nhịp người ra vào. Những sạp bánh rực rỡ sắc màu, bày biện bắt mắt thu hút đông đảo khách đến chọn mua.

Tại đây, các loại bánh truyền thống như bánh tổ, bánh phát tài, thọ đào, đại phát, bánh bao Thần Tài… được nhiều người Hoa lựa chọn để dâng cúng trong ngày vía Thần Tài, cầu mong một năm làm ăn hanh thông, tài lộc đủ đầy.

Các loại bánh như: phát tài (ảnh trái), bánh tổ (ảnh phải) được người dân ưa chuộng. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Trương (53 tuổi, chủ tiệm bánh trên đường Phùng Hưng) cho biết, gia đình anh đã có 3 đời bán bánh truyền thống tại con đường này. Trước đây, hầu như chỉ có người Hoa đến mua các loại bánh trên về cúng dịp Tết, vía Thần Tài. Sau này, do giao thoa văn hóa, nhiều gia đình người Việt cũng mua bánh đại phát, phát tài, bánh bao Thần Tài về cúng trong ngày mùng 10 tháng Giêng.

Tùy kích thước, các loại bánh tại đây có giá từ vài chục nghìn đến 400.000 đồng/cái.

Anh Trương cho biết, ngoài dịp Tết, các loại bánh này cũng bán rất chạy trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Đức (27 tuổi) là một trong những khách quen của khu chợ này. Anh cho biết, năm nào đến dịp vía Thần Tài cũng ghé mua bánh tổ, bánh phát tài… mang về dâng cúng.

Do chọn loại bánh kích thước lớn và mua với số lượng nhiều, Đức phải nhờ nhân viên sạp đóng thùng cẩn thận, buộc phía sau xe để tiện chở về nhà.

Đức (27 tuổi) chọn mua loại bánh may mắn kích thước lớn nên phải nhờ nhân viên sạp hàng đóng hộp. Ảnh: Hà Nguyễn

Ngoài các loại bánh, các tiểu thương tại đây còn bày bán thêm nhiều vật phẩm phong thủy như: lọ vàng ngũ đậu cúng Thần Tài, hũ vàng Thần Tài, tháp tỏi, tháp bánh, tháp gỗ trang trí…

Các loại vật phẩm này đều được tạo hình bắt mắt với màu vàng chủ đạo. Bên ngoài các vật này được viết, dán những câu chúc may mắn như: mua may bán đắt; vạn sự như ý; cung hỷ phát tài; tiền vô như nước…

Lọ đựng 5 loại đậu, hũ vàng Thần Tài, tháp tỏi, tháp bánh... để cúng Thần Tài cũng được tiểu thương bày bán với đa dạng kích thước, chủng loại. Ảnh: Hà Nguyễn

Đa dạng vật phẩm

Khu vực Chợ Thiếc (phường Bình Thới, TPHCM) cũng nhộn nhịp kẻ bán người mua. Các tiểu thương bày đồ cúng Thần Tài, treo tiền vàng, vàng nén, nhang, đèn… trên cao để khách hàng dễ lựa chọn.

Một tiểu thương tại đây cho biết, thông thường khách sẽ mua tất cả các sản phẩm vàng mã cần dùng cho các ngày lễ từ ông Công ông Táo cho đến lễ tất niên, giao thừa, vía Thần Tài, khai trương...

Các loại vàng mã cũng đa dạng màu sắc, chủng loại và được đông đảo người dân chọn mua. Ảnh: Hà Nguyễn

Tuy nhiên, vào dịp vía Thần Tài, nhiều gia đình vẫn đến mua thêm. Bởi, theo thời gian, các loại vàng, vàng nén, nhang, đèn cũng được người sản xuất thay đổi mẫu mã mới đa dạng, đẹp mắt hơn.

Trong khi đó, các sạp hoa tươi phục vụ dịp vía Thần Tài cũng được bày bán la liệt, phục vụ nhu cầu của người.

Hoa đồng tiền được bày bán nhiều nhất với nhiều loại giá. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại đây, hoa đồng tiền được bày bán nhiều nhất, với giá từ 15.000-20.000 đồng/bông, 70.000-100.000 đồng/bó.

Chủ một sạp hoa cho biết, hoa đồng tiền là loài hoa được khách hàng sử dụng nhiều trong ngày vía Thần Tài bởi mang ý nghĩa may mắn, tài lộc.

Người ta tin rằng, cắm hoa đồng tiền cúng Thần Tài sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn.

Nhiều người có quan niệm cắm hoa đồng tiền cúng Thần Tài sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Ảnh: Hà Nguyễn

Ngoài hoa đồng tiền, người dân cũng tìm mua cây trúc phát tài về cắm, cúng ở ban thờ Thần Tài. Loại cây này được tiểu thương bán theo cây hoặc chậu đã được tạo hình đẹp mắt với giá từ 20.000 đồng/cây đến hơn 200.000 đồng/chậu.

Cây trúc phát tài được nhiều tiểu thương tạo hình bắt mắt. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo tín ngưỡng dân gian phương Đông, Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải, được nhiều gia đình, đặc biệt là người kinh doanh buôn bán, thờ phụng. Năm 2026, ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, rơi vào thứ 5 ngày 26/2 dương lịch.

Loại cây này cũng được nhiều người tìm mua. Ảnh: Hà Nguyễn

Dân gian quan niệm đây là dịp Thần Tài “về trời”, vì vậy nhiều người chuẩn bị lễ vật cúng vía với mong muốn cầu tài lộc, may mắn và thuận lợi trong làm ăn, công việc suốt cả năm.