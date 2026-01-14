Bắc Ninh phát hiện, tiêu huỷ 13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ

Trong đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh), Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Nếnh đã phát hiện một vụ vận chuyển trâu nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể, hồi 10 giờ 05 phút ngày 9/01/2026, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 37H-124.94 đang dừng đỗ trên đường 295B, thuộc Tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Xe do anh Đào Công Tráng (sinh năm 1994, trú tại xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đồng thời là chủ lô hàng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy số trâu bị nhiễm bệnh. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 13 con trâu, mỗi con nặng khoảng 400–600kg, có biểu hiện nghi mắc bệnh truyền nhiễm, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Mẫu máu và nước bọt của số trâu trên được lấy gửi Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ mẫu đều dương tính với virus lở mồm long móng.

Toàn bộ 13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng đã bị buộc tiêu hủy theo hình thức chôn lấp. Ảnh: CA

Căn cứ quy định hiện hành, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ 13 con trâu nhiễm bệnh. Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.