Apple chưa thể bán iPhone Air tại Trung Quốc

Trên trang giới thiệu iPhone Air ở nước này xuất hiện thông báo: "Thời gian phát hành sẽ được cập nhật sau". Apple cũng giải thích, nhà mạng di động Trung Quốc cần giấy phép đặc biệt từ chính phủ trước khi bán thiết bị chỉ sử dụng eSim, nhưng hiện vẫn chưa được phê duyệt. Hãng đang nỗ lực thúc đẩy quá trình này để có thể bán sản phẩm ra thị trường sớm nhất có thể.

Theo The Verge, eSim chưa phổ biến ở Trung Quốc đại lục. Các điện thoại bán ra tại đây luôn có khay sim vật lý, kể cả ba phiên bản mới là iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max.

iPhone Air tại lễ ra mắt. Ảnh: Tuấn Hưng

iPhone Air trình làng trong sự kiện của Apple ở Mỹ ngày 9/9. Để đạt độ mỏng 5,6 mm và có thêm diện tích cho viên pin, máy loại bỏ khay sim vật lý, chỉ hỗ trợ eSim. Tim Cook, CEO Apple, nói với CNBC: "eSim cho phép iPhone Air sở hữu thời lượng pin tuyệt vời".

Tuy nhiên, iPhone Air vẫn là phiên bản có dung lượng pin thấp nhất trong loạt điện thoại mới ra mắt, với 3.149 mAh. Trong khi đó, iPhone 17 trang bị pin 3.692 mAh, còn 17 Pro và 17 Pro Max đạt lần lượt 4.252 và 5.088 mAh. Apple cũng phải cung cấp một phụ kiện đặc biệt cho iPhone Air là pin MagSafe, có thể gắn vào mặt sau thiết bị.