F5 liên tục nửa giờ vẫn trượt lượt mua sớm iPhone 17 Pro Max màu cam

Hơn nửa giờ F5 liên tục trên website Apple không thành, Linh Đan, TP HCM, phải qua ba cửa hàng khác mới đặt được iPhone 17 Pro Max màu Cosmic Orange.

Anh Khôi, Hà Nội, cũng gặp cảnh tương tự. Từng có kinh nghiệm mua iPhone 15 Pro Max, anh nghĩ bản 1TB ít người quan tâm. Nhưng ngay khi mở bán, nhiều cửa hàng đã hết sạch máy. "Phải đến cửa hàng thứ tư tôi mới mua được", anh nói.

Đức Trung, TP HCM, cho biết vào đúng 19h ngày 12/9 đã truy cập Apple Store nhưng bị báo chờ. Mãi đến 19h07 anh mới đặt được chiếc đầu tiên. Khi thử mua thêm một máy khác lúc 19h11, lịch giao hàng đã lùi thêm hai tuần, từ 27/9 đến 4/10.

Đúng 19h ngày 12/9, lần đầu tiên Việt Nam gia nhập nhóm thị trường "ra mắt sớm" cùng Mỹ, Singapore và Thái Lan. Chỉ trong vòng 10 phút, iPhone 17 Pro Max màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) bản 256 GB đã hết sạch trên Apple Store Online, khiến thời gian giao hàng bị lùi từ ngày 19/9 sang cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Tính đến sáng 13/9, thời gian giao hàng trên Apple Store Online bị dời 3-4 tuần. Ảnh: Chụp màn hình

Tình trạng "cháy hàng" cũng diễn ra tại hệ thống Di Động Việt. Trong 15 phút đầu mở đăng ký cọc, website ghi nhận 9.211 lượt khách, chưa tính đơn từ cửa hàng và kênh online khác của hệ thống. Đến sáng 13/9, màu cam vũ trụ chiếm 65% lượng cọc iPhone 17 Pro, Pro Max. Trong đó, iPhone 17 Pro Max dẫn đầu với 54,12%, kế đến là iPhone 17 Pro (25,77%), iPhone 17 (14,43%) và iPhone Air (5,67%).

Đại diện Di Động Việt nhận định, so với đời tiền nhiệm, thị trường năm nay sôi động hơn thấy rõ. Bởi năm nay là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được mở bán cùng thời điểm với toàn cầu. Vì vậy, tâm lý hào hứng được sở hữu sớm của người dùng cũng thể hiện qua tình hình đặt cọc những giờ đầu mở đăng kí.

Tình huống khan hàng với phiên bản màu mới không hiếm. Năm ngoái, iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc bản 256 GB cũng hết chỉ sau ba phút trên Apple Store Online.

Hệ thống Minh Tuấn Mobile cũng ghi nhận, iPhone 17 Pro Max là phiên bản được khách hàng quan tâm và đặt trước nhiều nhất, theo sau là iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air. Tính đến hết ngày 12/9, gần 15.000 lượt đặt cọc đã được ghi nhận, con số dự báo sẽ còn tăng mạnh trước thời điểm mở bán.

Trong các phiên bản màu sắc, cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro Max đang dẫn đầu, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết đang gấp rút làm việc với Apple và các nhà phân phối để đảm bảo đủ nguồn cung. Hệ thống dự kiến giao máy từ 8h ngày 19/9/2025, đúng theo lộ trình cam kết.

Năm nay, tại ShopDunk, iPhone 17 Pro Max màu cam 256 GB hết trong 4 phút, bản 512 GB cũng không còn sau 10 phút. Website một số hệ thống như Thế Giới Di Động, FPT Shop nhiều lúc chập chờn. Fanpage Thế Giới Di Động cho biết đạt "kỷ lục chưa từng có" với 80.000 đơn cọc iPhone mới chỉ sau 30 phút.

Trả lời VnExpress, ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc bán lẻ hệ thống ShopDunk, cho hay đơn vị ghi nhận hơn 9.500 đơn cọc sau 15 phút, trong đó 85% dành cho bản màu cam. iPhone Air cũng thu hút lượng người quan tâm nhất định với khoảng 8% lượng cọc trong giai đoạn đầu. "Với sức hút này, chúng tôi kỳ vọng doanh số của toàn dòng iPhone 17, Air và Pro, Pro Max có thể tăng trưởng khoảng 30% so với năm trước", ông nói.

Theo chuyên gia trong ngành, sức hút này đến từ hai yếu tố. Thứ nhất, người dùng thường muốn sở hữu sớm những mẫu iPhone có đặc điểm mới, dễ phân biệt với đời cũ để trải nghiệm hoặc làm quà tặng. Thứ hai, các hãng và đại lý nắm bắt thị hiếu, chủ động giới hạn số lượng hàng màu mới để tạo cảm giác khan hiếm trên thị trường.

Iphone 17 Pro (trái) và Iphone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Ảnh: Tuấn Hưng

Bộ bốn iPhone 17 ra mắt ngày 9/9 có nhiều thay đổi về phần cứng. Nổi bật nhất là iPhone Air với độ mỏng chỉ 5,6 mm, trở thành mẫu điện thoại mỏng nhất của Apple, thậm chí còn mỏng hơn Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Máy dùng khung titan hoàn thiện bóng, phủ Ceramic Shield 2 giúp chống trầy xước và nứt vỡ ở cả hai mặt.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được thiết kế lại với cụm camera lớn, vỏ nhôm hỗ trợ tản nhiệt tốt hơn. Riêng iPhone 17 vẫn giữ dáng dấp thế hệ trước nhưng được nâng cấp màn hình 120 Hz và chip xử lý Apple A19.

Một số hệ thống bán lẻ giải thích giá iPhone năm nay biến động do tỷ giá và thuế phí. Dù giá cao, iPhone 17 Pro Max vẫn được dự đoán là sản phẩm bán chạy nhất, thậm chí "cháy hàng" trong những ngày đầu.