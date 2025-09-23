“Ác mộng KPI”: Nhân viên tố bị ép bỏ tiền túi mua bánh nếu bán ế

Bánh trung thu bỗng hóa “ác mộng doanh số”

Gần đây, một cư dân mạng xứ Trung đã đăng bài tố cáo một trung tâm thương mại ở Tây An, Trung Quốc đã ép nhân viên bán bánh trung thu. Mỗi người được giao chỉ tiêu 20 hộp, nếu không bán hết phải tự bỏ tiền ra mua. Người này cho rằng yêu cầu này là vô lý.

Ảnh minh họa

Phóng viên tờ Jimu News đã liên hệ với người này và được biết, anh là nhân viên của một nhà cung cấp, hiện đang làm việc tại trung tâm thương mại này. Bánh trung thu cần bán có nhiều mức giá khác nhau, từ 88 NDT (318.000đ), 138 NDT (499.000đ), 188 NDT (679.000đ) đến 268 NDT (968.000đ). Tất cả đều không được bán trực tuyến, các nhân viên được yêu cầu phải bán trực tiếp. Dù với mức giá nào, mỗi người đều phải hoàn thành chỉ tiêu 20 hộp.

Cùng ngày, đại diện trung tâm thương mại khẳng định có giao mục tiêu doanh số cho nhân viên nhưng không hề ép buộc họ mua bánh. Người này nói rằng thông tin trên mạng là không đúng sự thật và sẽ báo cáo với các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, nhân viên tố cáo khẳng định những gì anh nói là sự thật. Sau khi bị tố cáo, trung tâm thương mại đã tổ chức một cuộc họp và thay đổi quy định, không còn yêu cầu nhân viên phải hoàn thành chỉ tiêu 20 hộp nữa. Người này hy vọng trung tâm thương mại sẽ giữ lời và không ép buộc nhân viên bán bánh trung thu trong tương lai.

Một nhân viên khác làm việc tại một khách sạn 5 sao cũng cho biết, họ được giao chỉ tiêu bán 500 hộp bánh và "nếu không bán hết thì ngày nào cũng phải ăn bánh".

Ảnh minh họa

Về mặt pháp lý, nhân viên của Cục Nhân lực và An sinh xã hội thành phố Tây An cho biết, nếu có mâu thuẫn giữa nhà cung cấp và công ty, hai bên có thể tự đàm phán. Nếu việc bán hàng là một phần trong hợp đồng lao động và được cả hai bên đồng ý thì không có vấn đề gì. Trường hợp có sửa đổi hợp đồng mà không có sự đồng thuận, người lao động có thể khiếu nại lên Ban trọng tài lao động.

Luật sư Fu Jian, Giám đốc Công ty Luật Trạch Cẩn Hà Nam cho rằng, công ty không có quyền giao chỉ tiêu doanh số và buộc nhân viên phải bỏ tiền ra mua. Ông giải thích rằng hành vi này là một hình thức cắt giảm lương hoặc ép buộc giao dịch, vi phạm luật lao động. Người lao động có thể tố cáo lên cơ quan hành chính lao động, yêu cầu công ty sửa đổi. Nếu công ty không tuân thủ, có thể bị phạt từ 2.000 - 20.000 NDT (7,2 - 72 triệu đồng).