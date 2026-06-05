5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biết

Điều đáng nói là phần lớn những thiết bị này thường bị bỏ quên vì chúng hoạt động quen thuộc mỗi ngày hoặc luôn được cắm điện, khiến nhiều gia đình không nhận ra lượng điện năng đang bị tiêu hao.

Tủ lạnh cũ: "Cỗ máy ngốn điện" hoạt động 24/24 giờ

Không giống các thiết bị chỉ sử dụng vài giờ mỗi ngày, tủ lạnh phải vận hành liên tục để bảo quản thực phẩm. Các chuyên gia năng lượng cho biết, những chiếc tủ lạnh đã sử dụng nhiều năm thường tiêu tốn điện nhiều hơn đáng kể so với các dòng tiết kiệm điện thế hệ mới. Nguyên nhân là hệ thống làm lạnh bị suy giảm hiệu suất, gioăng cửa không còn kín hoặc máy nén phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ.

Nhiều gia đình vẫn sử dụng tủ lạnh cũ vì thiết bị chưa hỏng hoàn toàn, nhưng lại không nhận ra đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn điện tăng đều mỗi tháng. Ngoài ra, thói quen mở cửa tủ lạnh thường xuyên, nhồi nhét quá nhiều thực phẩm hoặc đặt tủ sát tường cũng khiến thiết bị phải làm việc vất vả hơn, từ đó tiêu tốn thêm điện năng.

Bình nóng lạnh: Tiện lợi nhưng rất dễ gây lãng phí

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là bật bình nóng lạnh cả ngày để lúc nào cũng có nước nóng sử dụng. Nhiều người cho rằng khi nước đã nóng, bình sẽ không tiêu thụ thêm điện. Thực tế, thiết bị vẫn liên tục kích hoạt thanh đốt để duy trì nhiệt độ nước theo cài đặt.

Chính cơ chế này khiến bình nóng lạnh trở thành một trong những thiết bị tiêu tốn điện năng hàng đầu trong gia đình nếu sử dụng không hợp lý. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên bật bình trước khi sử dụng khoảng 15 - 30 phút và tắt sau khi dùng xong để vừa tiết kiệm điện vừa giảm nguy cơ mất an toàn.

Máy tính để bàn: Càng dùng nhiều càng tốn điện

Trong thời đại làm việc từ xa và học tập trực tuyến, máy tính để bàn xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình. Tuy nhiên, đây là thiết bị tiêu thụ điện đáng kể, đặc biệt với các bộ máy cấu hình cao phục vụ thiết kế đồ họa, dựng phim hoặc chơi game.

Không ít người có thói quen để máy tính hoạt động suốt cả ngày, thậm chí qua đêm, hoặc chỉ chuyển sang chế độ ngủ (Sleep) thay vì tắt hoàn toàn. Mỗi lần tiêu thụ điện có thể không quá lớn, nhưng cộng dồn theo tháng sẽ tạo ra khoản chi phí đáng kể.

Nồi cơm điện: Nhỏ nhưng không hề "vô hại"

Nồi cơm điện có mặt trong hầu hết các gia đình Việt và thường bị xem là thiết bị tiêu thụ điện không đáng kể. Tuy nhiên, thứ khiến nồi cơm điện "ngốn điện" không phải lúc nấu mà là thời gian giữ ấm kéo dài.

Nhiều gia đình có thói quen cắm điện từ sáng đến tối hoặc để nồi ở chế độ giữ ấm hàng giờ liền. Điều này khiến điện năng tiếp tục bị tiêu thụ liên tục dù lượng cơm bên trong không còn nhiều. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên giữ ấm trong thời gian cần thiết, tránh để nồi hoạt động cả ngày.

Tivi ở chế độ chờ: Thủ phạm bị bỏ quên

Sau khi xem xong, nhiều người chỉ bấm nút trên điều khiển từ xa và nghĩ rằng tivi đã tắt hoàn toàn. Trên thực tế, thiết bị vẫn ở chế độ chờ (standby) và tiếp tục tiêu thụ điện để duy trì các chức năng nhận tín hiệu điều khiển, cập nhật phần mềm hoặc kết nối mạng.

Mức tiêu thụ của từng chiếc tivi có thể không lớn, nhưng khi kéo dài quanh năm, lượng điện lãng phí sẽ trở nên đáng kể. Không chỉ tivi, các thiết bị như đầu thu truyền hình, loa thông minh, máy chơi game hay hộp giải mã cũng có hiện tượng tương tự.

Những thiết bị nhỏ nhưng hoạt động cả ngày đêm

Ngoài 5 thiết bị kể trên, nhiều vật dụng quen thuộc khác cũng góp phần làm hóa đơn tiền điện tăng lên mỗi tháng như: Modem Wi-Fi. Bộ phát mạng. Camera giám sát. Loa thông minh. Bộ sạc điện thoại cắm thường trực. Lò vi sóng luôn cắm điện. Máy lọc không khí. Máy lọc nước nóng lạnh.

Mỗi thiết bị chỉ tiêu thụ một lượng điện nhỏ, nhưng khi hoạt động 24/24 giờ và cộng dồn trong nhiều tháng, tổng mức điện năng sử dụng có thể cao hơn nhiều người tưởng.

Làm gì để giảm hóa đơn tiền điện?

Các chuyên gia khuyến cáo một số biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả:

- Tắt hoàn toàn các thiết bị khi không sử dụng.

- Rút phích cắm những thiết bị ít dùng.

- Hạn chế để tivi và các thiết bị điện tử ở chế độ chờ.

- Tắt bình nóng lạnh ngay sau khi sử dụng. Thay thế các thiết bị cũ bằng sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Bảo dưỡng định kỳ tủ lạnh, điều hòa và các thiết bị điện lớn.

- Sử dụng ổ cắm có công tắc để ngắt điện nhanh cho nhiều thiết bị cùng lúc.

Tiền điện tăng cao không phải lúc nào cũng do điều hòa. Trong nhiều trường hợp, chính những thiết bị quen thuộc được sử dụng hằng ngày hoặc cắm điện liên tục mới là nguyên nhân khiến hóa đơn cuối tháng "đội" lên đáng kể. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, mỗi gia đình có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ trong suốt cả năm.