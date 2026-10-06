Bỏ việc ở khách sạn đi nấu ăn tại nhà, đầu bếp kiếm hơn 200 triệu đồng/tháng

Ngày 2/10, trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, anh Khuông cùng trợ lý mang theo nguyên liệu, nồi, chảo, bát đĩa, gia vị và toàn bộ dụng cụ nấu ăn đến nhà khách để phục vụ tiệc sinh nhật kết hợp mừng nhà mới.

Thực đơn gồm 10 món, trong đó món chính là cua hoàng đế. Ngoài ra còn có ba ba hồ Đại Hồ om niêu đất, thịt bò tuyết hoa xào tiêu xanh tươi, lươn hấp kiểu Thiên Môn, trang QQ đưa tin.

Anh Khuông, 40 tuổi, làm nghề “đầu bếp riêng tại nhà” cách đây 3 năm. Trước đó, anh đã có 20 năm làm việc trong các khách sạn cao cấp.

Anh Khuông cùng các cộng sự chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn tại nhà cho khách. Ảnh: QQ

Theo anh, những dịp thường sử dụng dịch vụ này gồm tiệc sinh nhật gia đình, mừng nhà mới, tiếp khách công việc, liên hoan, team building. Không chỉ phục vụ tại Vũ Hán, anh từng nhận các đơn hàng ở Thâm Quyến, Thượng Hải.

Giá trị mỗi đơn phổ biến khoảng 2.000 - 3.000 NDT (7 - 11 triệu đồng) đã bao gồm chi phí nguyên liệu, nhân công và các dịch vụ đi kèm. Với những nhóm nhỏ khoảng 3 - 5 người, chi phí bình quân từ 200 NDT/người, tương đương khoảng 775.000 đồng/người.

Theo anh Khuông, công việc này đòi hỏi đầu bếp có năng lực toàn diện hơn so với khi làm việc trong bếp khách sạn. Người làm nghề phải thành thạo nhiều trường phái ẩm thực, hiểu đặc tính của nhiều loại nguyên liệu, nắm vững các phương pháp chế biến từ chiên, xào đến hầm, ninh.

Theo anh, ít nhất cần khoảng 10 năm kinh nghiệm trong nghề mới có thể đáp ứng yêu cầu.

Điểm khác biệt lớn nhất của dịch vụ là thực đơn không cố định, được thiết kế theo từng khách hàng. Trước mỗi đơn, anh Khuông trao đổi về ngân sách, khẩu vị và những thực phẩm khách hàng không sử dụng. Sau đó, anh xây dựng thực đơn riêng.

Đến ngày phục vụ, anh trực tiếp đi mua nguyên liệu tại các chợ lớn hoặc siêu thị trong ngày, nhằm đảm bảo độ tươi ngon.

Đội ngũ cũng phải mang theo toàn bộ bát đĩa, dụng cụ nấu ăn và gia vị đến nhà khách. Sau khi hoàn thành bữa tiệc, họ dọn dẹp sạch sẽ khu vực bếp trước khi rời đi.

“Lúc chúng tôi đến như thế nào thì lúc rời đi cũng phải như vậy”, anh nói.

Theo anh Khuông, khách hàng doanh nghiệp chủ yếu coi trọng sự riêng tư khi tổ chức tiệc tại nhà, trong khi các gia đình muốn tận hưởng không khí sum họp mà không phải di chuyển đến nhà hàng hay tự dọn dẹp sau bữa ăn.

Sau khi chuyển sang kinh doanh riêng, thu nhập của anh Khuông hiện đạt khoảng 30.000 - 40.000 NDT/tháng (116 - 155 triệu đồng). Khi thị trường thuận lợi, con số này có thể lên tới 50.000 - 60.000 NDT (193 - 232 triệu đồng).

Trong 3 năm, anh dành nhiều thời gian học quay, dựng video ngắn và viết nội dung, qua đó xây dựng lượng người theo dõi lên tới hàng chục nghìn. Hiện phần lớn khách hàng của anh đến từ các nền tảng video ngắn.

Công việc cũng đòi hỏi phải di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành, thường xuyên nghe điện thoại, tư vấn và trả lời tin nhắn của khách.

“Có những hôm làm xong về đến nhà đã 22-23h, thậm chí 1 - 2h sáng”, anh Khuông chia sẻ.

Dù nhu cầu thị trường đang tăng, anh cho biết đội ngũ hiện chỉ có thể nhận tối đa khoảng 50 - 60 đơn/tháng. Nếu nhận quá nhiều, việc đảm bảo chất lượng phục vụ sẽ trở nên khó khăn.

Vì vậy, anh chưa có ý định mở rộng quy mô một cách ồ ạt mà muốn tiếp tục tập trung vào dịch vụ “đầu bếp riêng tại nhà”, hướng tới những bữa tiệc được thiết kế riêng cho từng gia đình.