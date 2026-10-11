Chi 1 USD mua biệt thự bỏ hoang, hai anh em kiếm lời cả triệu USD

Năm 1986, hai anh em Christopher và Steve White quyết định mua căn biệt thự bỏ hoang ở Michigan (Mỹ) với giá chỉ 1 USD. Biệt thự rộng hơn 743m², được xây dựng từ năm 1861.

Tọa lạc trong một khu phố lịch sử, biệt thự được thiết kế theo phong cách Mansard thời Đế chế thứ hai, nổi bật với hai tháp vuông, diềm mái trang trí công phu và mái ngói đá phiến có hoa văn.

Nhiều năm trong tình trạng bỏ hoang khiến căn biệt thự xuống cấp nghiêm trọng. Cánh cửa chính không còn, các cửa sổ bị vỡ và việc bảo trì ngày càng trở nên khó khăn khi thành phố phải đối mặt với những thách thức kinh tế.

Trước tình trạng hư hỏng nặng, chính quyền bắt đầu tìm kiếm các phương án cho tương lai của căn biệt thự và không loại trừ khả năng phá dỡ nó.

Căn biệt thự được xây dựng từ năm 1861. (Ảnh: Chris White)

Christopher cho biết, những người khác đề xuất chuyển đổi khu đất thành nhà nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, gia đình White lại có tầm nhìn riêng - biến biệt thự thành một tòa nhà chung cư. Cuối cùng, đề xuất của họ được chấp thuận. Christopher nói: “Chúng tôi đã mua nó vào năm 1986 với giá chỉ 1 USD”.

Sau khi mua mới là phần việc khó khăn nhất. Hai anh em Christopher và Steve White phá bỏ toàn bộ nội thất và dành 14 tháng để cải tạo, ưu tiên bảo tồn nhiều chi tiết nguyên bản. Sàn gỗ cứng và lò sưởi lát gạch Pewabic quý hiếm đều được giữ nguyên.

Christopher chia sẻ rằng mái nhà bền bỉ theo thời gian và đến nay vẫn ở trạng thái rất tốt.

Cuối cùng, căn biệt thự hoàn thiện đã được chuyển đổi thành 7 căn hộ cao cấp, có diện tích từ 74 đến 111,5 m².

Sau khi cải tạo, biệt thự chuyển đổi thành 7 căn hộ cao cấp. (Ảnh: Chris White)

Nhiều thập kỷ sau khi bắt tay vào dự án khổng lồ, công sức phục hồi của hai anh em vẫn tiếp tục mang lại kết quả tốt đẹp.

Theo thông tin trên trang LoopNet, biệt thự Gilbert Mansion do Christopher quản lý, được niêm yết với giá 1,125 triệu USD. Đây là một bất động sản nhà ở cho thuê toàn bộ, tạo ra thu nhập ổn định và không có phòng trống.

Chia sẻ với Realtor.com, Christopher tiết lộ, các căn hộ cho thuê với giá từ 1.050 đến 1.575 USD mỗi tháng. Ước tính mức giá này thấp hơn khoảng 10% so với giá thị trường hiện tại.

Mỗi căn hộ có giá thuê 1.050 đến 1.575 USD/tháng. (Ảnh: Chris White)

“Khách thuê của chúng tôi chủ yếu là người đi làm tại khu vực từ Ypsilanti, Ann Arbor cho đến Detroit.Về sinh viên, chúng tôi chỉ nhận học viên cao học”, Christopher nói.

Với Christopher, sự lột xác của dinh thự là bài học cho bất kỳ ai muốn phục dựng một công trình tương tự. Ông khuyên những người có ý định mua nên tiếp cận quá trình này bằng sự kiên nhẫn và nghiên cứu cẩn trọng.

Biệt thự hiện có giá hơn 1 triệu USD. (Ảnh: Chris White)

Ông chia sẻ: “Lời khuyên tốt nhất là hãy kiên nhẫn. Một thương vụ tốt luôn cần thời gian, trải qua nhiều lần tìm kiếm lẫn trả giá. Hãy thực hiện đúng quy trình thẩm định và đừng để cảm xúc chi phối quyết định mua bán”.