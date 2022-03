Võ sĩ "xăm trổ hổ báo" và bước ngoặt từ võ đài tới sân khấu "phim nóng"

Tyler Goodjohn, tay đấm 30 tuổi người Anh có lẽ là một trong những võ sĩ nam thay đổi nhiều nghề nhất. Người đàn ông có biệt danh "Lốc xoáy" tại Boxing, với nhiều hình xăm trông dữ tợn trên người, có 13 trận thắng, 5 thua, nhưng quyết định chuyển sang chơi Boxing tay trần để cảm nhận rõ hơn sự đau đớn.

Tyler được mệnh danh là "Lốc xoáy" làng Boxing

Theo Tapology, kể từ khi chơi Boxing tay trần vào năm 2020, võ sĩ 30 tuổi mới trải qua 2 trận, trong đó thắng 1, thua 1. Ở màn so tài gần nhất vào 26/6/2021, võ sĩ người Anh để thua Luis Palomino (Peru) tại sự kiện BKFC 18.

Ngoài đam mê võ thuật, bản lĩnh đàn ông quá mạnh khiến lúc nào Tyler cũng chỉ nghĩ về "chuyện ấy", võ sĩ 30 tuổi dường như quá nghiện chuyện "chăn gối".

"Tôi làm điều đó mỗi ngày. Chính xác là 2 lần 1 ngày. Nghe có vẻ tuyệt vời nhưng thực sự với tôi là chưa đủ, đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ vì điều này. Và khi bạn trở nên phụ thuộc, bạn sẽ không nghĩ được gì ngoài "chuyện ấy" cả. Đó là lý do tôi trở thành một diễn viên "phim nóng...", Tyler Goodjohn tiết lộ trên podcast Anything Goes.

Tyler Goodjohn chuyển nghề trở thành diễn viên phim "nóng"

Võ sĩ 30 tuổi cho biết dù có bị khán giả buông những lời nói không hay, và cũng cảm thấy xấu hổ khi trở thành diễn viên phim "nhạy cảm" nhưng tay đấm người Anh hài lòng với công việc mới.

Một điều tích cực hơn cả, dù đã trở thành diễn viên nhưng "Lốc xoáy" Tyler vẫn theo đuổi võ thuật. Ngoài thời gian đóng phim, anh lại tới phòng luyện tập võ để hướng tới chiếc đai vô địch hạng lông (66 kg) tại đấu trường Boxing tay trần.

