⭐ 📢 VĐV TP.HCM giành HCV tại Đại hội nhận chế độ đặc biệt

Tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra sáng ngày 16/11 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Nam Nhân đã thông tin về những chính sách chăm lo, đãi ngộ dành cho các VĐV của thành phố.

VĐV của TP.HCM sẽ nhận đãi ngộ đặc biệt nếu giành HCV tại Đại hội năm nay

Đáng chú ý, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tham mưu Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố xem xét chế độ trợ cấp ưu đãi dành cho VĐV tài năng đạt HCV tại Đại hội.

Theo đó, mức trợ cấp được đề xuất là 5 triệu đồng/tháng cho mỗi VĐV giành HCV, áp dụng trong chu kỳ 4 năm. Đây được xem là điểm mới trong định hướng đầu tư và phát triển thể thao thành phố, không chỉ tập trung vào thành tích trước mắt mà còn hướng đến việc chăm lo lâu dài cho những gương mặt xuất sắc.

Chính sách này mang ý nghĩa động viên, ghi nhận quá trình tập luyện bền bỉ, gian khổ của các VĐV. Đồng thời, khoản hỗ trợ kéo dài trong 4 năm được kỳ vọng giúp các tài năng thể thao có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm theo đuổi con đường thi đấu đỉnh cao và tiếp tục cống hiến cho thể thao thành phố.

💪 🎯 Thưởng thêm 5-10 triệu đồng cho mỗi HCV

Bên cạnh chế độ trợ cấp ưu đãi đang được đề xuất, Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao TP.HCM cũng có chính sách thưởng riêng dành cho các VĐV đạt thành tích cao tại Đại hội.

Ông Nguyễn Nam Nhân giữ cương vị Phó Trưởng đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Cụ thể, VĐV giành HCV ở nội dung cá nhân, đôi và đồng đội dưới 4 người sẽ được thưởng 5 triệu đồng. Với những nội dung tập thể có từ 4 VĐV trở lên, mức thưởng là 10 triệu đồng cho mỗi HCV.

Như vậy, bên cạnh giá trị về chuyên môn và vinh quang thể thao, những tấm HCV tại Đại hội năm nay còn mang đến sự ghi nhận thiết thực từ thành phố đối với nỗ lực của các VĐV.

Được biết, Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với gần 1.997 thành viên, gồm 112 cán bộ đoàn, 432 HLV và 1.453 VĐV, tranh tài ở 46 môn thể thao.

✈️ 🌏 Đưa 306 VĐV xuất ngoại tập huấn cho Đại hội

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, thể thao TP.HCM đã triển khai kế hoạch đầu tư và tập huấn quy mô lớn, trong đó chú trọng đưa các VĐV ở những môn trọng điểm ra nước ngoài rèn quân, nâng cao chuyên môn.

Ông Trần Thế Thuận Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Trưởng đoàn thể thao TP.HCM tại Đại hội nhận quốc kỳ trong lễ xuất quân từ ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Theo báo cáo của ông Nguyễn Nam Nhân tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM, ngay từ năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai kế hoạch về đầu tư các môn thể thao trọng điểm. Thành phố tiến hành đánh giá lực lượng, khả năng cạnh tranh của từng môn để phân nhóm, xác định trọng tâm đầu tư, ưu tiên nguồn lực cho những môn có thế mạnh và khả năng tranh chấp huy chương tại Đại hội.

Trong năm 2026, có 26 môn thể thao của TP.HCM cử tổng cộng 306 VĐV và 65 HLV đi tập huấn nước ngoài. Các địa điểm được lựa chọn gồm Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Belarus, Philippines và Đài Loan. Đây là cơ hội để các VĐV nâng cao trình độ chuyên môn, làm quen với môi trường thi đấu quốc tế và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào cuộc tranh tài quan trọng. Song song với đó, công tác tập huấn trong nước cũng được triển khai.

Các đội tuyển Billiards, võ cổ truyền, tennis, pickleball...của thể thao TP.HCM góp mặt trong lễ xuất quân

Thông qua các đợt tập huấn và thi đấu giao hữu, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ, điều chỉnh giáo án, hoàn thiện đội hình và chuẩn bị những phương án chuyên môn tốt nhất. Với sự đầu tư bài bản từ sớm, Đoàn Thể thao TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm hai đoàn dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời cạnh tranh vị trí dẫn đầu ở 17 môn, phân môn thế mạnh.