Trực tiếp thi đấu Olympic ngày 28/7: Djokovic gặp khó, Mỹ kỳ vọng "mỏ vàng" bơi

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 00:12 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin Olympic Tokyo 2021) Novak Djokovic sẽ đối diện với thách thức khi liên tiếp tham dự 2 nội dung ở môn tennis, trong khi đoàn Mỹ có cơ hội bứt phá nhờ "mỏ vàng" bơi lội.

Djokovic "cày" 2 trận/ngày

Novak Djokovic vẫn chưa gặp khó khăn nào trong hành trình chinh phục huy chương vàng đơn nam Olympic Tokyo. Tại vòng 3, tay vợt nam số 1 thế giới chỉ phải chạm trán Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha), đối thủ mà anh từng thắng tại Rome Masters hồi tháng 5.

Djokovic liên tiếp tham dự 2 nội dung đơn nam, đôi nam nữ (cùng Nina Stojanovic) trong ngày 28/7

Tuy nhiên khó khăn với Nole chính là lịch thi đấu chồng chéo. Bên cạnh nội dung đơn nam, trong ngày 28/7, tay vợt người Serbia còn phải tham dự vòng 1 nội dung đôi nam nữ cùng đồng hương Nina Stojanovic (gặp Marcelo Melo/Luisa Stefani của Brazil).

Rõ ràng việc tham dự 2 nội dung liên tiếp ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của Nole, thậm chí không loại trừ khả năng anh phải "buông" nội dung đôi nam nữ để ưu tiên cho mục tiêu chinh phục HCV đơn nam.

Bóng bàn Trung Quốc quyết gỡ lại thể diện

Tham vọng giành cả 5 tấm HCV môn bóng bàn của Trung Quốc tại Olympic Tokyo đã chấm dứt sau thất bại ở chung kết đôi nam nữ hôm 26/7 (Xu Xin/Liu Shiwen thua Jun Mizutani/Mima Ito của Nhật Bản). Sau 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp, bóng bàn Trung Quốc mới để tuột một huy chương vàng.

Vào hôm nay, các trận tứ kết nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra. Người hâm mộ kỳ vọng những Fan Zhendong, Ma Long (đơn nam), Chen Meng, Sun Yingsha (đơn nữ) sẽ thi đấu tốt để gỡ lại thể diện cho nền bóng bàn đất nước "tỷ dân".

Mỹ kỳ vọng vào "mỏ vàng" bơi lội

Cũng như các kỳ Olympic trước, bơi lội đang là thế mạnh của đoàn thể thao Mỹ (3 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ, thành tích tốt nhất ở Olympic Tokyo). Hôm nay, "xứ sở cờ hoa" có thêm nhiều đại diện góp mặt tại chung kết 5 nội dung: 200m bơi tự do nữ, 1500m bơi tự do nữ, 200m bơi bướm nam, 200m hỗn hợp cá nhân nữ, 4x200m bơi tự do.

Chính vì vậy, họ kỳ vọng "mỏ vàng" bơi lợi sẽ tiếp tục mang lại vinh quang trong bối cảnh bị Nhật Bản vượt mặt về số lượng huy chương vàng (10 so với 9) và Trung Quốc đang đeo bám quyết liệt (cùng 9 HCV).

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2021 ngày 28/7 Môn Thời gian Vòng Cặp đấu Trực tiếp

Bóng đá Nam Olympic - lượt trận 3 vòng bảng Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ tư 28 /07/2021 15:00 Olympic Saudi Arabia Olympic Brazil VTV5, VTV9 15:00 Olympic Đức Olympic Bờ Biển Ngà VTV5 TNB 15:30 Olympic Romania Olympic New Zealand 15:30 Olympic Hàn Quốc Olympic Honduras 18:00 Olympic Australia Olympic Ai Cập 18:00 Olympic Tây Ban Nha Olympic Argentina VTV5 18:30 Olympic Pháp Olympic Nhật Bản VTV5 TNB 18:30 Olympic Nam Phi Olympic Mexico Tennis Olympic đơn nam - vòng 3 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ tư 28 /07/2021 09:00 Fabio Fognini Daniil Medvedev 09:00 Pablo Carreno Busta Dominik Koepfer 10:30 Diego Schwartzman Karen Khachanov 10:30 Ilya Ivashka Kei Nishikori 10:30 Ugo Humbert Stefanos Tsitsipas 12:00 Alexander Zverev Nikoloz Basilashvili 12:00 Jeremy Chardy Liam Broady 12:00 Novak Djokovic Alejandro Davidovich Fokina Tennis Olympic đơn nữ - tứ kết Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ tư 28 /07/2021 09:00 Camila Giorgi Elina Svitolina 10:30 Anastasia Pavlyuchenkova Belinda Bencic 10:30 Paula Badosa Marketa Vondrousova 12:00 Elena Rybakina Garbine Muguruza

Bóng bàn Thời gian Nội dung Trực tiếp Thứ tư 28 /07/2021 08:00 Đơn nữ - tứ kết 09:00 Đơn nam - tứ kết Bơi 08:41 200m bơi tự do Nữ - chung kết 08:44 200m bơi bướm Nam - chung kết 09:49 200m hỗn hợp cá nhân Nữ - chung kết 09:54 1500m bơi tự do Nữ - chung kết 09:17 4x200m tự do tiếp sức Nam - chung kết Bắn cung 07:30 Cá nhân nam 07:56 Cá nhân nữ Thể dục nghệ thuật 17:15 Nghệ thuật toàn năng cá nhân Nam Boxing 09:00 Hạng lông Nữ - tứ kết 09:30 Hạng trung Nữ - vòng 1/8 10:36 Hạng lông Nam - vòng 1/8 11:39 Hạng dưới nặng Nam - vòng 1/8 Cử tạ 17:50 73kg Nam

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-thi-dau-olympic-ngay-28/7-djokovic-gap-kho-my-ky-von...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-thi-dau-olympic-ngay-28/7-djokovic-gap-kho-my-ky-vong-34mo-vang34-boi-c28a11911.html