Trực tiếp tennis Djokovic - Edmund: Nole gặp lại cú sốc 2 năm trước (Vòng 2 US Open 2020)

- Djokovic có khởi đầu tưng bừng khi hạ Damir Dzumhur với chỉ 6 game thua sau 3 set. Mặc dù anh bị chấn thương cổ ở Cincinnati Masters nhưng dường như không ai tỏ ra đủ lực để cản anh ở thời điểm hiện tại và Nole tiếp tục nối dài chuỗi trận thắng lên 24. - Djokovic có thành tích bất bại 14 trận vòng 2 tại US Open. Nhưng đó chỉ là một kỷ lục nhỏ còn Djokovic hiện đang nhắm tới mục tiêu lớn: Kết thúc mùa giải mà không có một trận thua nào. - Kyle Edmund để thua sau 3 set trước Kevin Anderson ở vòng 1 Cincinnati Masters, nhưng đã vượt qua vòng 1 US Open sau khi thắng ngược Alexander Bublik dù bị dẫn trước 1 set. - Edmund đang là nhà đương kim vô địch của ATP New York và anh đã thắng cả 2 lần gần nhất dự vòng 2 US Open. Đặc biệt vào năm 2018 Edmund đã quật ngã Djokovic nhân lúc Nole đang có chuỗi phong độ không tốt. Djokovic vẫn đang có tỷ số đối đầu 5-1 trước Edmund.