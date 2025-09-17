“Trai hư” mới làng tennis lớn tiếng đuổi khán giả, bị mỹ nhân phơi bày tình trường

Trong khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang định hình cuộc đua đỉnh cao ATP, Holger Rune lại trở thành tâm điểm của những câu chuyện ngoài lề, từ sân đấu Davis Cup căng thẳng đến lùm xùm tình trường bị phơi bày công khai.

Holger Rune khiêu khích rồi tức giận đuổi khán giả "cút đi"

🔥 Nóng nảy ở Davis Cup

Tại vòng loại Davis Cup 2025, Đan Mạch tưởng như đã nắm lợi thế khi dẫn 2-0 trước Tây Ban Nha. Nhưng bước ngoặt xảy ra trong trận Rune gặp Pedro Martinez, nơi không khí trở nên nghẹt thở.

Khán giả ở Marbella (Tây Ban Nha) la ó sau mỗi lỗi đánh của Rune, còn tay vợt trẻ người Đan Mạch đáp trả bằng cử chỉ khiêu khích, chỉ tay vào tai để “đòi thêm tiếng ồn”, rồi mất bình tĩnh đánh bóng bay ra khỏi sân. Đỉnh điểm, anh buông lời chửi thẳng mắng khán giả với câu nói "cút đi".

Hệ quả là Rune bị phạt cảnh cáo, sau đó thua ngược trước Martinez, bỏ lỡ cơ hội mang lại chiến thắng quyết định cho Đan Mạch. Anh còn gây tranh cãi khi từ chối bắt tay trọng tài chính vì cho rằng “ông ta làm việc quá tệ”.

Càng tệ hơn, Đan Mạch sau đó nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Tây Ban Nha và nhường vé cho đối thủ đi tiếp vào vòng chung kết Davis Cup 2025 diễn ra vào 18-23/11 tại Ý.

Khi được hỏi sau trận, Rune không ngần ngại chỉ trích: “Có sự khác biệt giữa cách cư xử của người Đan Mạch và người Tây Ban Nha. Một số hành vi thật sự không đáng tôn trọng, nhưng tôi từng trải qua những chuyện còn tệ hơn".

Trước đó vài ngày, Rune bị người đẹp Anna Kalinskaya tung hê câu chuyện "tán tỉnh"

💔 Bẽ bàng tình trường: “10 tin nhắn không hồi âm”

Trước đó, Rune lại bị đưa lên mặt báo bởi một câu chuyện tế nhị. Theo tiết lộ từ Sportskeeda, mỹ nhân người Nga Anna Kalinskaya đã “bóc mẽ” Rune vì liên tục nhắn tin làm phiền. Cụ thể, Rune được cho là đã gửi tới 10 tin nhắn nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Câu chuyện ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhiều người hóm hỉnh cho rằng Rune không chỉ “liều” trên sân đấu mà còn “gan lì” trong tình trường. Nhưng ở góc khác, hình ảnh của anh thêm phần nổi loạn, gắn liền với nhãn “Ngựa chứng” mới của quần vợt thế giới.

🐎 “Ngựa chứng” mới của ATP?

Rune từng được xem là viên ngọc tiềm năng của thế hệ sau "Big Three". Anh đã đánh bại cả Djokovic, Alcaraz và Sinner trong những lần đối đầu, cho thấy tố chất lớn. Nhưng sự nóng nảy và những pha xử lý “bốc đồng” đang khiến dư luận đặt dấu hỏi, Rune có đang tự biến mình thành “ngựa chứng” mới của ATP?

Từ chuyện chửi khán giả, phá bóng, đến lùm xùm tình trường, Rune giống như một nhân vật trung tâm cho những chuyện ồn ào. Điều đó có thể giúp anh thêm sức hút truyền thông, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp.

ATP ngày càng chú trọng đến hình ảnh, Rune cần cân bằng giữa tài năng và cá tính. Nếu không, những gì người ta nhớ về anh có lẽ sẽ không phải là những cú đánh, mà là chuyện scandal hậu trường.