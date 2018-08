Tin nóng võ thuật 26/8: McGregor chế nhạo cha con nhà Nurmagomedov

Chủ Nhật, ngày 26/08/2018 00:30 AM (GMT+7)

(Tin thể thao – Tin võ thuật) Trước thềm đại chiến, McGregor đã công kích đối thủ thông qua mạng xã hội.

McGregor chế nhạo cha con nhà Nurmagomedov

Mới nhất, McGregor đã phá vỡ sự im lặng trước cuộc quyết đấu sắp tới với Nurmagomedov. Cụ thể, McGregor bất ngờ đăng tải bức ảnh lấy được trong video của Al Laquinta thu lại trong ngày anh tấn công chiếc xe buýt chở Nurmagomedov và một số võ sĩ khác về khách sạn tại sự kiện UFC 223.

Trong bức ảnh này, McGregor muốn chế nhạo cha con nhà Nurmagomedov với vẻ mặt đầy hốt hoảng. Cùng với đó, “gã điên” người Ireland còn đăng tải thêm dòng chú thích. “Tôi có thể nhìn thấy hắn ta”.

McGregor chế nhạo cha con Nurmagomedov

Ông kẹ” Tony Ferguson chuẩn bị đấu nhà cựu vô địch

Cựu vương UFC hạng nhẹ Tony Ferguson đã chính thức quay lại lồng bát giác sau một thời gian phục hồi do chấn thương và sẽ góp mặt cho 1 trận co-main tại sự kiện UFC 229. MMAJunkie đã xác nhận rằng “El Cucuy” sẽ thượng đài với cựu vương UFC và WEC hạng nhẹ Anthony “Showtime” Pettis tại sự kiện ngày 6/10 sắp tới. Đây là trận đấu đầu tiên của Ferguson sau lần thượng đài cách đây gần 1 năm khi anh đánh bại Kevin Lee để giành được chiếc đai vô địch hạng nhẹ tạm thời.

James Vick dọa "xử" McGregor thay Nurmagomedov

Ngoài mục tiêu hạ gục Justin Gaethje tại UFC Fight Night 135 cuối tuần này, James Vick tin rằng anh có thể "xử" Conor McGregor trong trường hợp Khabib Nurmagomedov thất bại. "Tôi cao hơn 15 cm và có sải tay dài hơn 12 cm so với Conor. Bởi vậy nếu Khabib Nurmagomedov thua và người ta đặt tôi lên sàn đấu với Conor McGregor, tôi tin rằng tôi sẽ đánh bại anh ta". James Vick cho biết trên Fantastic Views.

Võ sĩ 51 tuổi sắp có đối thủ mới

Ở tuổi 51, võ sĩ huyền thoại đai đen 6 đẳng Renzo Gracie lại thực hiện một quyết định gây sốc khi thông báo thượng đài cùng lão tướng Yuki Kondo tại ONE Championship Manila cuối tháng 7 vừa qua. Sốc hơn thế, giờ đây Renzo Gracie còn công bố sẽ tiếp tục thượng đài một lần nữa trên đất Nhật trong năm 2019. Những đối thủ được dự kiến dành cho Renzo Gracie sẽ bao gồm Kazushi Sakuraba và Wallid Ismail.

ONE Championship sẽ vào Việt Nam năm 2019

Trong buổi họp báo ONE Championship tại Nhật Bản vào hôm 23/8, Chủ tịch ONE Championship, ông Chatri Sityodtong, đã giới thiệu đến sự có mặt của ONE Championship ở Việt Nam và Hàn Quốc vào năm 2019. Theo đó, điểm đến của ONE Championship lần này sẽ là TP. HCM, dự kiến được tổ chức vào ngày 6/9/2019.