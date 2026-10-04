Nóng ngày cuối ASIAD: Đông Nam Á đua huy chương cuối, chờ lễ bế mạc hoành tráng

Cơ hội cho đua ngựa Đông Nam Á trước giờ hạ màn ASIAD 2026

Hôm nay 4/10, môn đua ngựa (Equestrian) sẽ là 2 nội dung thi đấu và 2 bộ huy chương cuối cùng, qua đó chính thức chốt sổ bảng tổng sắp huy chương của ASIAD 20 trước khi lễ bế mạc diễn ra. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về hai trận chung kết nội dung nhảy rào cá nhân hạng A (Competition A) lúc 7h30 và hạng B (Competition B) lúc 9h45 (giờ Việt Nam) tại trường đua Equestrian Park.

Đua ngựa tranh 2 bộ huy chương cuối cùng tại ASIAD 2026

Khác với sự thống trị thường thấy của các thế lực vùng Vịnh, chặng đua cuối cùng này mở ra cơ hội tranh chấp huy chương cực cho khu vực Đông Nam Á. Ở nội dung rào cao 1.40m-1.50m (Hạng A), các kỵ sĩ sừng sỏ như Arserl Rizki Brayudha, Rahman Setiawan (Indonesia) và J. Colin Syquia (Philippines) đang sở hữu phong độ ổn định. Với cú hích tinh thần lớn từ tấm HCV đồng đội trước đó của đội tuyển Thái Lan, các kỵ sĩ Indonesia và Philippines hoàn toàn có cơ sở sòng phẳng cạnh tranh các vị trí trong nhóm có huy chương.

Trong khi đó, trận đại chiến giành tấm HCV danh giá nhất ở nội dung rào cao tới 1.55m (Hạng B) sẽ là cuộc đụng độ nảy lửa giữa Đông Á và Tây Á. Huyền thoại Ramzy Hamad Al-Duhami (Saudi Arabia) trên lưng chiến mã Untouchable 32 và nữ kỵ sĩ Shaikha Latifa Al Maktoum (UAE) sẽ phải đối đầu trực diện với niềm hy vọng số một của chủ nhà Nhật Bản là Taizo Sugitani. Một tích tắc làm đổ rào chắn sẽ định đoạt số phận của cả một chiến dịch Á vận hội.

Lễ bế mạc ASIAD 2026: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ, khép lại kỳ Á vận hội đáng nhớ

Vào lúc 16h (tức 18h giờ địa phương), Lễ bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho, tỉnh Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Buổi lễ dự kiến kéo dài 90 phút dưới khẩu hiệu chung "IMAGINE ONE ASIA" (Hình dung về một châu Á tập trung).

Trái ngược với sự tối giản của lễ khai mạc, đêm bế mạc ngày mai hứa hẹn sẽ biến sân vận động trung tâm thành một đại nhạc hội xa hoa và sôi động. Điểm nhấn độc đáo nhất của chương trình chính là sự đổ bộ của các nhóm nhạc thần tượng (Boyband và Girlband) hàng đầu Nhật Bản hiện nay.

Khán giả sẽ được bùng nổ và khiêu vũ theo giai đoạn đầy năng lượng từ màn trình diễn của nhóm nhạc nữ 5 thành viên Myera, kết hợp cùng nhóm nhạc nam đình đám INI do trưởng nhóm Masaya Kimura dẫn dắt. Nước chủ nhà sẽ tận dụng hệ thống đèn LED 360 độ và công nghệ trình chiếu ánh sáng tối tân để tạo nên một không gian nghệ thuật thị giác đỉnh cao.

Bên cạnh yếu tố giải trí thời thượng, buổi lễ vẫn giữ nét trang nghiêm với phần diễu hành tôn vinh tinh thần hữu nghị của các vận động viên châu lục. Nghi thức trao cờ và bàn giao chính thức cho Doha (Qatar), nước chủ nhà tiếp theo của kỳ ASIAD 2030 sẽ khép lại ngày hội thể thao lớn nhất đại lục.