Thanh Thúy lại đua tài bóng chuyền ở Nhật: Lương 4,5 tỷ đồng hay hơn?

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 13:04 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) CLB VTV Bình Điền Long An chấp nhận "hy sinh" để chủ công Thanh Thúy tiếp tục thi đấu ở CLB bóng chuyền hàng đầu giải Nhật Bản.

Vào ngày 21/3, Trần Thị Thanh Thúy, chủ công số 1 của đội tuyển Việt Nam và CLB VTV Bình Điền Long An trở về từ Nhật Bản sau khi kết thúc hợp đồng thi đấu 1 mùa giải với CLB Denso Airybees. Ở mùa giải 2019/20, Thúy "cò" cùng đội bóng này đứng hạng 4 chung cuộc.

Thanh Thúy (cao nhất) sẽ hội quân cùng CLB Denso vào tháng 8/2020

Ngày 17/4 vừa qua CLB Denso tiếp tục gửi tới ban lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An mong muốn được ký tiếp hợp đồng thi đấu với Thanh Thúy. Sau nhiều ngày suy nghĩ, CLB quyết định để Thúy tiếp tục sang Nhật Bản.

Fanpage chính thức của CLB Bình Điền Long An đăng tải câu trả lời của ông Thái Bửu Lâm (Giám đốc Công ty thể thao Bình Điền Long An) với báo Thanh Niên: "Vắng Thanh Thúy trong vòng chung kết giải vô địch quốc gia Việt Nam năm 2019 là một thiệt thòi lớn cho Bình Điền Long An, đội bóng đã không thể bảo vệ ngôi vô địch mà còn bị đẩy xuống hạng 4.

Tuy vậy, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho chủ công số 1 của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tiếp tục có cơ hội cọ xát và học hỏi đỉnh cao ở các nước phát triển ở tầm châu lục như Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Thanh Thúy nâng cao trình độ để đóng góp tốt cho đội tuyển quốc gia trong dịp tranh tài tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2021".

Đây là một tin vui với người hâm mộ CLB Bình Điền Long An nói riêng và cổ động viên bóng chuyền Việt Nam nói chung, do đó có rất nhiều lời cảm ơn và lời chúc dành cho Thúy và CLB.

"Cảm ơn ban lãnh đạo của BĐLA quyết định cho Thúy đi Nhật tiếp tục học hỏi", một fan vui mừng. "Đó là lý do vì sao tạo nên một thương hiệu của bóng chuyền Long An và là CLB mà nhiều vận động viên muốn thi đấu", một fan gửi lời khen tới CLB Long An. "Mong cô gái của chúng ta được ra sân nhiều hơn nữa", một cổ động viên hy vọng Thúy tiếp tục được ra sân nhiều hơn nữa tại Nhật Bản.

Một vấn đề khác cũng được người hâm mộ quan tâm là mức lương của Thúy tại Denso Airybees. Năm ngoái, theo như hợp đồng cũ Thúy "cò" nhận được mức lương 200 nghìn USD/mùa (trên 4,5 tỷ đổng), dù chưa tiết lộ nhưng chiếu theo những gì đã thể hiện, Thanh Thúy có thể nhận được mức lương tốt hơn ở mùa giải 2020/21.

Hiện tại CLB Nhật Bản muốn chủ công cao 1m93 có thể tập trung cùng đồng đội vào tháng 8/2020, trước khi thi đấu chính thức vào tháng 10.

