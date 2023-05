Thanh Thúy 1m93 "hay nhất" giải bóng chuyền châu Á, đội Việt Nam dự giải thế giới

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy, 25 tuổi vừa trải qua một giải đấu xuất sắc bậc nhất sự nghiệp tại giải bóng chuyền vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á - Asean women's club championship (AVC). Đội trưởng Thanh Thúy cùng toàn đội đã có thành tích toàn thắng trước các đối thủ mạnh.

Thanh Thúy là cầu thủ hay nhất giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 được tổ chức tại Vĩnh Phúc, Việt Nam

Ở lượt trận đầu tiên vòng bảng, Việt Nam thi đấu dưới tên Sport Center 1 thắng Paykan Tehran, Iran (3-2). Lượt trận hai đánh bại nhà cựu vô địch Hisamitsu Springs, Nhật Bản (3-1). Trận cuối vòng bảng vượt qua King Whale Taipei, Đài Loan, Trung Quốc (3-1).

Chúng ta tiếp tục duy trì mạnh thắng, tiếp tục thắng 3-1 khi chạm trán Liêu Ninh (Trung Quốc), và trận chung kết vượt qua đội bóng mạnh tới từ Thái Lan, Diamond Food–Fine Chef với thắng lợi 3-2 "ngược dòng" đầy cảm xúc.

Thanh Thúy đã chơi một giải đấu hay nhất sự nghiệp và góp công lớn giúp Việt Nam lần đầu vô địch châu Á, qua đó giành tấm vé tham dự giải vô địch thế giới các CLB FIVB World Club 2023 sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào cuối năm nay.

Ở buổi lễ trao giải, dường như không có ý kiến phản đối nào khi Thúy "cò" được bầu chọn là "Most valuable player" (cầu thủ xuất sắc nhất giải), ngoài ra tay đập cao 1m93 còn được bầu là một trong hai "Best outside spikers" (chủ công hay nhất giải). Khánh Đang được bầu là Libero hay nhất giải.

Danh hiệu không phải thứ mà Thanh Thúy thiếu, "chân dài" cao 1m93 từng chơi xuất sắc ở VTV Cup, giải bóng chuyền VĐQG quốc gia Việt Nam, giải VĐQG Thái Lan... nhưng danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất giải châu Á" là một dấu ấn mới trong sự nghiệp của tay đập quê Bình Dương.

Chiến thắng là điểm tựa để Thúy và đồng đội lạc quan hướng tới mục tiêu cao nhất ở SEA Games và sau đó là giải CLB FIVB World Club 2023.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/thanh-thuy-1m93-34hay-nhat34-giai-bong-chuyen-chau-a-doi-viet-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/thanh-thuy-1m93-34hay-nhat34-giai-bong-chuyen-chau-a-doi-viet-nam-du-giai-the-gioi-c28a52605.html