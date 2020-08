Tài tử phim Fast & Furious, The Rock mua luôn giải thể thao "xấu số"

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 00:09 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Dwayne "The Rock" Johnson, nam diễn viên hành động nổi tiếng của loạt phim Fast & Furious, đã trở thành chủ sở hữu của giải thể thao XFL.

Diễn viên điện ảnh Dwayne Johnson, được biết đến với nghệ danh “The Rock”, đang cùng hợp tác với vợ cũ và một công ty quản lý thể thao hàng đầu để mua lại giải bóng bầu dục Mỹ XFL với giá 15 triệu USD (khoảng 346 tỷ đồng). Giải XFL đang được sở hữu bởi Vince McMahon, người sáng lập công ty đô vật Mỹ WWE.

The Rock ở đỉnh cao sự nghiệp đô vật năm 2000

XFL là một giải đấu “xấu số” trong suốt chiều dài tồn tại. Được lập ra vào năm 2001, giải chỉ chơi được 1 mùa rồi giải tán trước khi được khôi phục vào đầu năm 2020 này. Nhưng sau chỉ vài tuần thi đấu và thu được phản ứng tốt từ khán giả, dịch Covid-19 khiến giải phá sản và ngừng hoạt động vô thời hạn.

Trong lịch sử bóng bầu dục Mỹ, giải nhà nghề NFL đã luôn là giải đấu số 1 trong một thời gian dài, nhưng với các fan bóng bầu dục việc giải này chỉ diễn ra từ tháng 9 đến đầu tháng 2 sang năm để lại một khoảng trống lớn vào giữa mỗi năm, ngoại trừ các giải đại học. XFL do đó được lập nên để tận dụng thị trường này và đã được nhiều fan đón nhận.

Điều đáng nói là với thương vụ mua lại này, The Rock đã mua giải XFL từ chính sếp cũ của mình, Vince McMahon. Là con trai của đô vật Rocky Johnson và cháu ngoại của đô vật Peter Maivia, 3 thế hệ gia đình The Rock đã theo nghiệp đô vật, dù hồi trẻ The Rock đã từng thi đấu bóng bầu dục. Chấn thương khiến anh chuyển sang đô vật và làm nên một sự nghiệp lừng lẫy.

The Rock là một cựu cầu thủ bóng bầu dục và quyết định mua lại giải đấu vì đam mê với môn thể thao này

Sở hữu cơ bắp cực “khủng”, vẻ ngoài không thể nam tính hơn và lối đánh sức mạnh, The Rock còn chinh phục các fan bởi sức hút cá nhân, khiếu hài hước và ăn nói khác thường với một VĐV (thường xuyên nói về mình ở ngôi thứ 3). Bắt đầu nghiệp đô vật năm 1996 nhưng chỉ 4 năm sau Rock đã là ngôi sao hàng đầu của WWE và lấn sân Hollywood.

Sau khi chia tay WWE năm 2004, The Rock tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp điện ảnh và đến nay đã trở thành một trong những ngôi sao phim hành động ăn khách nhất Hollywood. The Rock góp mặt trong loạt phim hành động đua xe nổi tiếng Fast & Furious lẫn loạt phim hài Jumanji, và hiện sở hữu khối tài sản lên tới 280 triệu USD.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tai-tu-phim-fast-furious-the-rock-mua-luon-giai-the-thao-34xau-so34-c...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tai-tu-phim-fast-furious-the-rock-mua-luon-giai-the-thao-34xau-so34-c9a770099.html