Sharapova “gây sốc” cho Serena, khoe nhẫn đính hôn 9 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Tin tức mới nhất về Maria Sharapova nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ tennis.

Maria Sharapova, 33 tuổi đã giải nghệ tennis, tuy nhiên tên tuổi của cô vẫn có sức hút đặc biệt với đông đảo người hâm mộ. Khi còn thi đấu Sharapova và Serena thường xuyên chạm trán nhau trong những trận chung kết quan trọng và họ...chẳng ưa gì nhau.

Sharapova (phải) và Serena ít khi nói tốt về nhau

Mối quan hệ đối địch của cả 2 thực ra bắt đầu từ năm 2004. Khi ấy, Sharapova mới là tài năng trẻ 17 tuổi nhưng đã đánh bại đàn chị Serena ở chung kết Wimbledon. Những lần sau đó "Búp bê Nga" hầu như đều thua, song người ta chỉ nói về trận chung kết mà Serena đã thua cô bé lúc ấy 17 tuổi.

Rắc rối thực sự nổ ra vào tháng 9/2017 khi Sharapova cho ra mắt tự truyện "Unstoppable: My life so far" (tạm dịch 'Không thể dừng lại: Cuộc đời tôi'). Tại đây, cô thường xuyên nhắc đến Serena với mối quan hệ đối địch. "Tôi nghĩ Serena ghét tôi vì tôi là con nhóc đã đánh bại chị ta ở Wimbledon năm đó", chi tiết gây sốc mà Masha nói về Serena.

Đáp lại Masha, Serena nói rằng cuốn sách đó là "nhảm nhí", nó không khác gì những "tin đồn lá cải".

Bẵng đi một thời gian, Masha lại có quan điểm tốt về Serena. Trong buổi phỏng vấn giữa Sharapova và Bethenny Frankel trên podcast, "Búp bê Nga" đã dành sự tôn trọng nhất định cho tay vợt Mỹ.

"Tôi nghĩ Serena chắc chắn là một trong số các tay vợt vĩ đại nhất thế giới. Thành tích của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Cô ấy đã giành được hơn 20 Grand Slam và vẫn đang thi đấu để giành được nhiều hơn nữa các danh hiệu", Sharapova nói với Frankel.

Ngoài lời khen dành cho Serena, trên trang cá nhân, Masha cũng đăng tải chiếc nhẫn đính hôn mà triệu phú người Anh Alexander Gilkes dành tặng. Cặp đôi Masha và Gilkes đính hôn vào ngày 17/12/2020, và mới đây cựu tay vợt 33 tuổi đã khoe nhẫn đính hôn được đính giá khoảng 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng) lên trang cá nhân.

Nhẫn đính hôn của Masha có giá khoảng hơn 9 tỷ đồng

Cặp triệu phú người Anh và cựu tay vợt người Nga

