Sharapova bị Serena Williams ghét, chỉ vì giọt lệ cay đắng sau trận chung kết

Khởi nguồn sự căng thẳng giữa 2 ngôi sao tennis hàng đầu

Maria Sharapova và Serena Williams được coi là hai trong số những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt, với tổng cộng 29 danh hiệu Grand Slam. Mặc dù thành tích đối đầu giữa họ nghiêng hẳn về Serena với tỷ số 20-2, nhưng cuộc cạnh tranh giữa hai tay vợt này kéo dài từ 2004 đến 2019 luôn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và hấp dẫn.

Sharapova tạo nên cơn địa chấn trước Serena Williams tại chung kết Wimbledon 2004

Trong tự truyện "Unstoppable: My Life So Far" được phát hành vào năm 2017, Sharapova đã tiết lộ một mâu thuẫn cá nhân sâu sắc giữa cô và Serena Williams. Theo Sharapova, nguyên nhân dẫn đến sự thù địch của Serena đối với cô bắt nguồn từ một khoảnh khắc sau trận chung kết Wimbledon 2004.

Vào năm 2004, Maria Sharapova, khi đó mới 17 tuổi, đã gây chấn động làng quần vợt thế giới khi đánh bại Serena Williams để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng này được coi là một cú sốc lớn, khi một tay vợt trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm đã quật ngã một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất của làng banh nỉ nữ thế giới.

"Búp bê người Nga" tiết lộ lý do từng bị đàn chị ghét

Trong cuốn sách của mình, Sharapova kể lại: "Tôi vào phòng thay đồ một mình. Serena đã rời sân nhanh nhất có thể để tránh gây chú ý. Khi tôi vào phòng để thay trang phục, tôi nghe thấy tiếng Serena khóc".

Sharapova mô tả rằng đó là lần đầu tiên cô thấy Serena thực sự tổn thương, và cảm giác chứng kiến khoảnh khắc đó khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng mãi mãi.

Serena không thể tha thứ vì bị nhìn thấy yếu đuối?

Theo Sharapova, chính việc cô vô tình chứng kiến Serena khóc sau thất bại đã khiến tay vợt người Mỹ không bao giờ tha thứ cho cô. "Tôi nghĩ Serena hận tôi vì tôi là đứa trẻ gầy gò đã đánh bại cô ấy ở Wimbledon. Nhưng hơn cả, cô ấy hận tôi vì tôi đã thấy cô ấy ở khoảnh khắc yếu đuối nhất. Cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi vì điều đó", "Búp bê người Nga" tâm sự.

Serena lên tiếng chia sẻ cảm nghĩ về tình tiết trong cuốn tự truyện

Lời tự sự của Sharapova đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng quần vợt. Nhiều người cho rằng, mặc dù Serena Williams luôn thể hiện sức mạnh vượt trội trên sân đấu, nhưng ngay cả những tay vợt vĩ đại nhất cũng không tránh khỏi những thất bại đau đớn.

Sau khi cuốn sách của Sharapova được xuất bản, Serena Williams đã lên tiếng phản hồi trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 2018: "Tôi đã khóc trong phòng thay đồ rất nhiều lần sau khi thua trận. Đó là điều mà rất nhiều tay vợt cũng từng trải qua. Tôi nghĩ những gì xảy ra trong phòng thay đồ nên được giữ lại ở đó, thay vì bị nhắc đến một cách tiêu cực trong sách".

Serena bày tỏ sự thất vọng về lời tự sự theo cách tiêu cực của Sharapova

Hơn thế nữa, Serena còn bày tỏ sự thất vọng khi đọc được những nội dung liên quan đến mình: "Tôi không có bất kỳ cảm giác tiêu cực nào với cô ấy, nên tôi thực sự thất vọng khi thấy cuốn sách có những điều không đúng sự thật. Là một fan hâm mộ, tôi đã háo hức chờ đợi để đọc cuốn sách đó, nhưng không mong đợi nó lại viết về tôi theo cách như vậy".

Dù Serena có thành tích vượt trội, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc đối đầu giữa tay vợt người Mỹ và Sharapova đã giúp quần vợt nữ trở nên hấp dẫn hơn trong suốt 15 năm. Sharapova giải nghệ năm 2020 do chấn thương, kết thúc sự nghiệp với 5 Grand Slam, bao gồm cả danh hiệu Wimbledon lịch sử năm 2004.