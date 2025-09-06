Quyền Anh Việt Nam thông tin chính thức về lãnh đạo liên đoàn

Chiều 5-9, Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) đã tổ chức họp trực tuyến, bàn về các hoạt động cũng như điểm nóng của quyền Anh Việt Nam trong thời gian qua. Hoạt động quan trọng trong những tháng còn lại của năm 2025 là tập trung cho công tác tổ chức Giải Vô địch quốc gia tại TP HCM (từ ngày 2 đến 12-10).

VBF cũng tích cực chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia sẵn sàng làm nhiệm vụ tại SEA Games 33 và các giải quốc tế trong tương lai. Đây chính là nhiệm vụ hàng đầu của quyền Anh Việt Nam trong năm 2025.

VBF chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại Giải Vô địch quốc gia 2025

Xung quanh việc Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam thời gian dài, thậm chí bị đồn đoán liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế, VBF lý giải: Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2-2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam.

Đảm bảo công việc thông suốt theo kế hoạch

Theo điều lệ VBF, ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền, giao quyền điều hành các hoạt động của liên đoàn cho Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng, kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3-2026.

Nếu vì lý do bất khả kháng không thể có văn bản ủy quyền do ông Lưu Tú Bảo ký, VBF cũng vẫn sẽ trao quyền điều hành liên đoàn cho ông Nguyễn Duy Hùng, đảm bảo công việc thông suốt theo kế hoạch.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Duy Hùng sẽ tạm quyền điều hành liên đoàn

Cho đến thời điểm này, VBF vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản thông báo nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của ông Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong khoảng thời gian ông không có mặt ở Việt Nam. VBF không chịu trách nhiệm về hoạt động ngoài chuyên môn của các thành viên, kể cả của ông Lưu Tú Bảo.

Trong trường hợp ông Lưu Tú Bảo phải tiếp nhận các quyết định bằng văn bản chính thức từ cơ quan chức năng trong nước hay quốc tế về việc vi phạm pháp luật, VBF sẽ bàn bạc, thảo luận và đề xuất với các bộ ngành (Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ) xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của VBF theo đúng quy định pháp luật.

Chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về ông Lưu Tú Bảo

Cùng với việc ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hùng là người phát ngôn chính thức về mọi hoạt động của liên đoàn, VBF cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, không đưa những thông tin thiếu cơ sở pháp lý làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể VBF.