Nóng nhất thể thao sáng 9/1: Djokovic mất ăn mất ngủ vì vấn đề gân khoeo

Djokovic mất ăn mất ngủ vì vấn đề gân khoeo

Sau khi đánh bại Sebastian Korda trong trận chung kết Adelaide, Novak Djokovic cho biết: “Tôi đã làm việc với chuyên gia vật lý trị liệu suốt đêm để khắc phục vấn đề về gân kheo. Mọi chuyện đã ổn. Một vài lần trong trận đấu, tôi cảm thấy cơ bắp đang căng lên, nhưng không có gì khiến tôi lo lắng về màn trình diễn của mình”.

Djokovic gặp vấn đề ở chân trái trong chiến thắng trận bán kết Adelaide trước Daniil Medvedev

Osaka rút khỏi Australian Open

Trang chủ Australian Open xác nhận Naomi Osaka đã rút khỏi giải đấu năm nay vì không kịp bình phục chấn thương. Đây là giải Grand Slam mà nữ tay vợt người Nhật Bản từng vô địch 2 lần vào các năm 2019 và 2021. Cựu số 1 thế giới đã không thi đấu kể từ khi rút khỏi trận gặp Beatriz Haddad Maia ở vòng 2 Pan Pacific Open tại quê nhà hồi tháng 9 năm ngoái vì bị ốm.

Poirier lên án chủ tịch UFC

Võ sĩ Dustin Poirier đã lên án Dana White sau khi xuất hiện cảnh chủ tịch UFC tát vợ. Võ sĩ có biệt danh “The Diamond” nói: “Bạn không bao giờ được tát phụ nữ. Tôi không biết những hậu quả xảy ra với một người tầm cỡ như ông ta, điều hành những doanh nghiệp này và làm những công việc tương tự”.

Aston Martin muốn cắt đứt quan hệ với Mercedes

Mike Krack, lãnh đội Aston Martin, muốn phát triển chiếc xe đua theo con đường riêng thay vì phụ thuộc vào Mercedes. Ông nói: “Khi bạn có khả năng tự làm mọi thứ, bạn có thể làm mọi thứ nhanh hơn và nếu có thể, hãy làm chúng rẻ hơn.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn hoặc bạn có thể có thêm 1 hoặc 2 bản nâng cấp so với trước đây do thời gian và cũng vì lý do tài chính. Vì vậy, từ quan điểm đó, tôi nghĩ đó là một bước đi tốt”.

