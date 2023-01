Nóng nhất thể thao sáng 8/1: Lewandowski đề cử "nữ hoàng tennis" hay nhất năm 2022

Lewandowski đề cử "nữ hoàng tennis" nhận giải VĐV hay nhất Ba Lan

Mới đây, ngôi sao bóng đá Robert Lewandowski đã kêu gọi công chúng bầu chọn Iga Swiatek nhận danh hiệu Nhân vật thể thao Ba Lan của năm 2022 (Polish Sports Personality of the Year award). Đây là giải thưởng thể thao lâu đời bậc nhất thế giới, do tờ Przegld Sportowy tổ chức từ năm 1926.

Đáng chú ý, Lewandowski từng 2 lần giành giải vào năm 2020, 2021 và cũng được đề cử năm nay. Dù vậy, siêu sao thuộc biên chế Barcelona cho rằng Swiatek xứng đáng hơn nhờ thành tích trở thành tay vợt nữ số 1 thế giới, thiết lập chuỗi 37 chiến thắng liên tiếp, giành 2 Grand Slam.

Ngoài Swiatek và Lewandowski, ứng viên cho giải thưởng năm nay còn có Bartosz Zmarzlik (đua motor), Wojciech Szczesny (bóng đá), Adrian Meronk (golf), Hubert Hurkacz (tennis), Mateusz Ponitka (bóng rổ).

Venus Williams rút khỏi Australian Open

Trên Twitter cá nhân, Venus Williams xác nhận đã rút lui khỏi giải Australian Open 2023 (16/1 - 29/1) vì chấn thương gặp lại khi tham dự giải tennis Auckland (New Zealand). Venus Williams 42 tuổi, từng giành 7 Grand Slam đánh đơn nhưng hiện xếp hạng 1003 WTA. Sau khi vắng mặt năm 2022, cô được nhận vé dặc cách dự Australian Open vào năm nay.

"Bén duyên" UFC, Jack Paul sẽ từ giã boxing?

Huyền thoại UFC Michael Bisping khẳng định, sự nghiệp boxing của Jack Paul có thể đi đến hồi kết sau khi Youtuber người Mỹ chính thức ký hợp đồng đầu quân cho tổ chức võ tự do lớn nhất thế giới. Trước đó, nhiều người cho rằng Jack Paul còn duyên nợ với boxing trong bối cảnh màn so găng với Tommy Fury (em trai Tyson Fury) chưa thể diễn ra vì nhiều lý do.

Hamilton dự đoán 4 đội đua cạnh tranh chức vô địch với Red Bull

Trả lời phỏng vấn trên website chính thức của F1, Lewis Hamilton tin tưởng Alpine và McLaren có thể trở thành đối trọng của Red Bull trong cuộc đua vô địch mùa 2023, bên cạnh Mercedes và Ferrari. Đây cũng chính là những đội đua góp mặt trong top 5 mùa trước (theo thứ tự: Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren).

