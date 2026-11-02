Yamal có "đặc quyền" ở Barcelona, ghi bàn xong mới được ra nghỉ

Ghi bàn là điều kiện để Yamal được nghỉ

Lamine Yamal tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng tại Barcelona với màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 6-1 trước Alaves ở vòng đấu La Liga hôm thứ Bảy. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha lập cú đúp, góp phần giúp đội nhà chấm dứt chuỗi hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid.

Yamal lập cú đúp trước Alaves

Đáng chú ý, sau khi Yamal hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn, HLV Hansi Flick mới có thể thoải mái rút anh khỏi sân ở phút 74, nhường chỗ cho Anthony Gordon - cầu thủ sau đó ghi bàn ở phút 81. Nhà cầm quân người Đức thậm chí còn nói vui rằng việc thay thế ngôi sao 19 tuổi trở nên dễ dàng hơn khi Yamal đã có hai bàn thắng và một đường kiến tạo.

"Khi Yamal ghi được hai bàn, việc rời sân sẽ dễ dàng hơn", Flick chia sẻ.

Đây mới là lần thứ tư Yamal được thay ra trong mùa giải này. Tài năng trẻ của Barca đã đá chính cả 18 trận cho CLB và đội tuyển Tây Ban Nha, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt trong kế hoạch của Flick.

"Tôi đã nói chuyện với Yamal trong giờ nghỉ về việc kiểm soát thời lượng thi đấu. Điều tích cực là cậu ấy đã lấy lại sự tự tin trong những tình huống một đấu một. Yamal có thêm thời gian thể hiện trong hiệp hai, nhưng việc giảm số phút thi đấu cũng rất quan trọng", Flick giải thích.

Đặc quyền đi kèm áp lực và trách nhiệm

Việc Yamal thường xuyên được thi đấu trọn vẹn không đơn thuần xuất phát từ sự ưu ái của Flick. Cầu thủ 18 tuổi đang là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng cần những cá nhân có khả năng tạo đột biến.

Thông số của Yamal trước Alaves

Tuy nhiên, Flick không muốn mọi sự chú ý chỉ tập trung vào Yamal. Ông hài lòng với màn trình diễn đồng đều của các cầu thủ tấn công, đặc biệt là Raphinha và Fermin Lopez.

"Với Lamine, đây là một trận đấu tuyệt vời. Nhưng tôi cũng hài lòng khi chứng kiến chất lượng tấn công của toàn đội, đặc biệt là Fermin và Raphinha. Đây chính là điều tôi muốn thấy sau hai thất bại vừa qua. Cách các cầu thủ Barca phản ứng thực sự tích cực và đi đúng hướng", Flick nhấn mạnh.

Trên thực tế, chiến thắng 6-1 trước Alaves có ý nghĩa lớn với Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya vừa trải qua một tuần khó khăn khi chuỗi 11 trận thắng liên tiếp bị chặn đứng bởi PSG tại Champions League và Real Madrid ở La Liga. Màn trình diễn bùng nổ của Yamal cùng các đồng đội là câu trả lời cần thiết cho những hoài nghi.