Nóng nhất thể thao sáng 20/12: Mỹ nhân Raducanu sắp lập kỳ tích 15 năm

Raducanu sắp giành giải Nhân vật thể thao của năm

Theo những nguồn tin từ truyền thông Anh, Emma Raducanu sẽ là người chiến thắng giải thưởng "Nhân vật Thể thao của năm" (BBC Sports Personality of the Year Award), giải thưởng danh giá bậc nhất làng thể thao Anh do kênh truyền hình BBC tổ chức. Theo thống kê, mỹ nhân làng tennis cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên sau 15 năm thắng giải.

Raducanu được đồn đoán đánh bại nhiều VĐV nổi tiếng để giành giải thưởng "Nhân vật Thể thao của năm"

Mùa giải 2021, tay vợt 19 tuổi lên ngôi vô địch US Open, qua đó trở thành phụ nữ Anh đầu tiên vô địch một Grand Slam kể từ năm 1977, đồng thời vươn lên hạng 19 WTA (thứ hạng cao nhất của một tay vợt Anh).

Ngoài Raducanu, danh sách đề cử giải thưởng "Nhân vật thể thao của năm" còn có nhiều VĐV danh tiếng như Raheem Sterling (bóng đá), Tom Daley (bơi lội), Adam Peaty (bơi lội), Dame Sarah Storey (bơi người khuyết tật), Tyson Fury (boxing).

Tyson Fury sẵn sàng từ bỏ đai vô địch thế giới

Theo Mirror, Tyson Fury sẵn sàng từ bỏ danh hiệu vô địch boxing hạng nặng WBC nếu trận đấu với Dillian Whyte không thể diễn ra. Trước đó, "Vua ăn mày" nhiều lần đánh tiếng muốn trở lại sàn đấu sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, thậm chí người đại diện của Fury, Bob Arum khẳng định anh sẽ thượng đài cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm sau, bất kể đối thủ có phải Dillian Whyte hay không.

Tuy nhiên theo quy định từ WBC, nếu so găng với một đối thủ không phải do tổ chức này chỉ định, võ sĩ sẽ bị tước đai vô địch.

Murray không buồn vì thua ở giải đấu cuối năm 2021

Andy Murray vừa nhận thất bại 4-6, 6(2)-7(7) trước Andrey Rublev ở chung kết giải tennis biểu diễn Mubadala World Tennis Championship. Dù vậy phát biểu sau trận, Murray khẳng định không cảm thấy buồn, thậm chí giải đấu này đã giúp anh trải qua những ngày cuối tuần đáng nhớ.

Hạ knock-out cựu võ sĩ UFC, Jack Paul khiêu khích em trai Tyson Fury

Rạng sáng 19/12 (giờ Việt Nam), Jack Paul đã xuất sắc hạ knock-out cựu võ sĩ UFC Tyron Woodley (trận đấu diễn ra dưới hình thức boxing). Trên thực tế, Tyron Woodley chỉ là người thay thế vào phút chót cho Tommy Fury do võ sĩ người Anh dính chấn thương.

Chính vì vậy sau khi giành chiến thắng, Jack Paul lập tức mỉa mai người em trai của Tyson Fury bằng cách khoe dòng chữ trên áo khoác: "Này Tommy, ước gì cậu có thể ở đây, nhưng xem từ TV cũng tuyệt đấy chứ!".

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-20/12-my-nhan-raducanu-sap-lap-ky-tich-15-nam-c28a22128.html