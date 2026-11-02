Real Madrid liên tiếp hưởng lợi từ trọng tài, báo thân Barcelona bức xúc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Juventus vs Napoli 02/11/26 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Olympique Marseille vs Toulouse 02/11/26 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
2
Logo Toulouse - TFC Toulouse
0
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Barcelona vs Aston Villa
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Atlético de Madrid vs Bayern Munich
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Manchester United vs Roma
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Feyenoord vs Inter Milan
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
AEK Athens vs Real Madrid
Logo AEK Athens - AEK AEK Athens
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fenerbahçe vs Liverpool
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Real Betis
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Porto vs Napoli
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
RB Leipzig vs Manchester City
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Sociedad vs Olympique Lyonnais
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Ferencváros
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Bayer 04 Leverkusen vs Olympique Marseille
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
AZ vs Juventus
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-

Real Madrid liên tiếp hưởng lợi từ trọng tài, báo thân Barcelona bức xúc

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid

Những quyết định gây tranh cãi từ trọng tài trở thành tâm điểm chú ý sau trận thắng của Real Madrid.

  

Real đại thắng, báo thân Barca bức xúc với công tác trọng tài

Real Madrid vừa giành chiến thắng 3-0 trước Racing Santander ở vòng 11 La Liga. Dù vậy, trận đấu vẫn tạo ra nhiều tranh luận về công tác trọng tài.

Tờ báo thể thao từ Catalunya, Mundo Deportivo đăng bài viết với tiêu đề mang tính chỉ trích: "Real Madrid, đội bóng nổi tiếng với những mánh khóe và các thỏa thuận đáng ngờ, đánh bại Racing nhờ sự trợ giúp của trọng tài".

Real Madrid liên tiếp hưởng lợi từ trọng tài, báo thân Barcelona bức xúc - 1

Tờ báo cho rằng quyết định thổi phạt đền ở phút 11 dành cho Mbappe là thiếu cơ sở và giúp Real Madrid có lợi thế quan trọng để kiểm soát trận đấu. Thời điểm đó, Mbappe ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Prati, trọng tài Munuera Montero chỉ tay vào chấm phạt đền, tạo điều kiện để chân sút người Pháp mở tỷ số.

Tranh cãi liên tiếp liên quan tới phạt đền

Theo Mundo Deportivo, trọng tài Munuera Montero là người duy nhất nhìn thấy tình huống va chạm giữa Mbappe và Mateo Prati đủ để thổi phạt đền.

Tình huống gây chú ý tiếp theo diễn ra ở phút 75, khi bóng chạm tay Tchouaméni trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho Racing Santander hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR), ông thay đổi quyết định. Hình ảnh quay chậm cho thấy bóng chạm chân cầu thủ người Pháp trước khi bật lên tay.

Ngoài ra, Bellingham còn có một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ở chiều ngược lại, tình huống Tchouaméni để bóng chạm tay trong vòng cấm cũng được nhắc đến, trước khi công nghệ VAR giúp trọng tài thay đổi quyết định ban đầu.

Trọng tài Munuera Montero nhận điểm số 1,5/10

Những tranh cãi không chỉ xuất hiện trên truyền thông Catalunya. Trang web Archivo VAR, chuyên phân tích các tình huống gây tranh cãi liên quan đến trọng tài, chấm Munuera Montero chỉ 1,5 điểm trên thang 10 sau trận đấu.

Theo đánh giá, đây là màn điều hành tệ nhất của vị trọng tài trong mùa giải, được mô tả bằng cụm từ "sự sụp đổ trong công tác trọng tài".

Archivo VAR cho rằng Munuera Montero mắc sai sót ở cả những tình huống đơn giản lẫn các pha bóng trong vòng cấm. Ngoại lệ được trang này nhắc đến là quyết định không thổi phạt trong tình huống Mantilla giẫm nhẹ lên chân Diomande.

Real Madrid liên tiếp hưởng lợi từ trọng tài, báo thân Barcelona bức xúc - 2

"Vua áo đen" gây thất vọng

Archivo VAR cũng chỉ trích cách điều hành thiếu nhất quán của trọng tài khi bỏ qua một số lỗi đáng nhận thẻ vàng, nhưng lại rút thẻ trong những tình huống không thực sự cần thiết.

Hai tình huống khác được phân tích là pha va chạm giữa Prati và Mbappe trong vòng cấm, cùng tình huống bóng chạm tay Tchouaméni. Archivo VAR cho rằng pha va chạm với Mbappe là tình huống tổ trọng tài VAR cần can thiệp, nhưng trợ lý trọng tài video Mía Alvíndez đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, trang này cũng đặt vấn đề về hình ảnh quay chậm trong tình huống Tchouameni để bóng chạm tay, bởi các góc quay không thể hiện rõ cầu thủ người Pháp hay đối phương là người chạm bóng trước.

Video bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Mbappe & hàng công thăng hoa (La Liga)
Video bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Mbappe & hàng công thăng hoa (La Liga)

(Vòng 11) Dàn sao Real Madrid phô diễn mọi phẩm chất tốt nhất và tạo nên "đại tiệc" mãn nhãn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/real-madrid-lien-tiep-huong-loi-tu-trong-ta...

-02/11/2026 01:19 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN