Real Madrid liên tiếp hưởng lợi từ trọng tài, báo thân Barcelona bức xúc

Real đại thắng, báo thân Barca bức xúc với công tác trọng tài

Real Madrid vừa giành chiến thắng 3-0 trước Racing Santander ở vòng 11 La Liga. Dù vậy, trận đấu vẫn tạo ra nhiều tranh luận về công tác trọng tài.

Tờ báo thể thao từ Catalunya, Mundo Deportivo đăng bài viết với tiêu đề mang tính chỉ trích: "Real Madrid, đội bóng nổi tiếng với những mánh khóe và các thỏa thuận đáng ngờ, đánh bại Racing nhờ sự trợ giúp của trọng tài".

Tờ báo cho rằng quyết định thổi phạt đền ở phút 11 dành cho Mbappe là thiếu cơ sở và giúp Real Madrid có lợi thế quan trọng để kiểm soát trận đấu. Thời điểm đó, Mbappe ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Prati, trọng tài Munuera Montero chỉ tay vào chấm phạt đền, tạo điều kiện để chân sút người Pháp mở tỷ số.

Tranh cãi liên tiếp liên quan tới phạt đền

Theo Mundo Deportivo, trọng tài Munuera Montero là người duy nhất nhìn thấy tình huống va chạm giữa Mbappe và Mateo Prati đủ để thổi phạt đền.

Tình huống gây chú ý tiếp theo diễn ra ở phút 75, khi bóng chạm tay Tchouaméni trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho Racing Santander hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR), ông thay đổi quyết định. Hình ảnh quay chậm cho thấy bóng chạm chân cầu thủ người Pháp trước khi bật lên tay.

Ngoài ra, Bellingham còn có một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ở chiều ngược lại, tình huống Tchouaméni để bóng chạm tay trong vòng cấm cũng được nhắc đến, trước khi công nghệ VAR giúp trọng tài thay đổi quyết định ban đầu.

Trọng tài Munuera Montero nhận điểm số 1,5/10

Những tranh cãi không chỉ xuất hiện trên truyền thông Catalunya. Trang web Archivo VAR, chuyên phân tích các tình huống gây tranh cãi liên quan đến trọng tài, chấm Munuera Montero chỉ 1,5 điểm trên thang 10 sau trận đấu.

Theo đánh giá, đây là màn điều hành tệ nhất của vị trọng tài trong mùa giải, được mô tả bằng cụm từ "sự sụp đổ trong công tác trọng tài".

Archivo VAR cho rằng Munuera Montero mắc sai sót ở cả những tình huống đơn giản lẫn các pha bóng trong vòng cấm. Ngoại lệ được trang này nhắc đến là quyết định không thổi phạt trong tình huống Mantilla giẫm nhẹ lên chân Diomande.

"Vua áo đen" gây thất vọng

Archivo VAR cũng chỉ trích cách điều hành thiếu nhất quán của trọng tài khi bỏ qua một số lỗi đáng nhận thẻ vàng, nhưng lại rút thẻ trong những tình huống không thực sự cần thiết.

Hai tình huống khác được phân tích là pha va chạm giữa Prati và Mbappe trong vòng cấm, cùng tình huống bóng chạm tay Tchouaméni. Archivo VAR cho rằng pha va chạm với Mbappe là tình huống tổ trọng tài VAR cần can thiệp, nhưng trợ lý trọng tài video Mía Alvíndez đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, trang này cũng đặt vấn đề về hình ảnh quay chậm trong tình huống Tchouameni để bóng chạm tay, bởi các góc quay không thể hiện rõ cầu thủ người Pháp hay đối phương là người chạm bóng trước.