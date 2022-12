Nóng nhất thể thao sáng 14/12: Ánh Viên giành 4 HCV, phá kỷ lục tồn tại suốt 5 năm

Ánh Viên giành 4 HCV phá kỷ lục quốc gia, kình ngư 13 tuổi Thúy Hiền gây sốc

Ở ngày thi đấu thứ 2 bộ môn bơi tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 diễn ra trong ngày 13/12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng khi mang về thêm 2 tấm HCV cho đoàn Quân Đội. Nữ VĐV 26 tuổi đánh bại Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) và Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) để giành HCV nội dung 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 22 giây 14.

Ánh Viên đứng trên bục nhận giải

Tiếp đến, cô cùng các đồng đội là Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền và cậu em ruột Nguyễn Quang Thuấn giành thêm HCV nội dung hỗn hợp nam nữ 400m tự do. Đặc biệt với thời gian 3 phút 39 giây 04, Ánh Viên cùng đồng đội đã phá kỷ lục quốc gia được lập hồi năm 2017 của các VĐV đội tuyển TP.HCM có thời gian là 3 phút 39 giây 30.

Ngoài ra, Ánh Viên còn giành thêm 1 HCĐ ở cự ly không phải sở trường là 100m bơi ếch. Người về nhất ở nội dung này là Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM). Như vậy sau 2 ngày thi đấu, Ánh Viên đã có cho mình 4 HCV, 1 HCĐ và phá 2 kỷ lục.

Đáng chú ý trong ngày thi đấu này, VĐV mới 13 tuổi Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục gây sốc khi phá kỷ lục Đại hội và giành HCV nội dung 50m tự do nữ với thời gian 26 giây 20. Thành tích này của Thúy Hiền chỉ kém đôi chút so với kỷ lục quốc gia do Ánh Viên lập hồi năm 2017 với thời gian 26 giây 15.

Thúy Hiền đang là cái tên gây “sốt” tại Đại hội. Trước đó 1 ngày, cô đã đánh bại “cô chúa ếch” Vũ Thị Phương Anh để giành HCV nội dung 50m bơi ếch. Hiện tại, Thúy Hiền đã có 4 HCV và 1 HCB.

Ngày thi đấu còn chứng kiến thêm 2 kỷ lục khác được phá. Kình ngư Việt kiều Lương Jeremie (TP.HCM) phá kỷ lục quốc gia 50m tự do nam với thời gian 22 giây 68. Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) phá kỷ lục Đại hội 100m bơi ếch với thành tích 1 phút 01 giây 76.

Nadal vượt mặt Djokovic trong cuộc bầu chọn của báo Anh

Màn trình diễn của Nadal và Djokovic trong năm 2022 đều rất ấn tượng. Do vậy, họ được tờ Express (Anh) đưa vào cuộc bầu chọn tay vợt nam xuất sắc nhất năm.

Theo đó, Nadal giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn khi nhận về 48% số phiếu bình chọn. Còn Novak Djokovic xếp sau khi nhận 30,8% số phiếu.

Federer nhận giải thưởng danh giá ở Thụy Sĩ

Huyền thoại Roger Federer đã giải nghệ, tuy nhiên anh vẫn nhận được vinh dự từ quê nhà Thụy Sĩ. Cụ thể, "Tàu tốc hành" được trao danh hiệu "Thành tựu trọn đời" ở buổi lễ trao giải thưởng thể thao Thụy Sĩ. Điều đáng nói, giải thưởng này mới được tổ chức lần thứ 6 dù đã có tuổi đời được 13 năm.

Alcaraz hạnh phúc khi chứng kiến kỷ nguyên "Big 4" chấm dứt

Nadal, Djokovic, Federer và Murray từng là "Big 4" trong làng quần vợt thế giới. Nhưng trong năm 2022, kỷ nguyên đó đã kết thúc khi người thì xuống phong độ, người chấn thương liên miên, người thì giải nghệ.

Trong chia sẻ mới nhất với tờ National, Alcaraz thể hiện sự hạnh phúc khi chứng kiến "Big 4" ngày nào không còn thống trị thế giới: "Trong suốt 20 năm qua, nhóm Big 4 luôn chơi ổn định và giành những danh hiệu lớn nhất. Nhưng vào lúc này, đã có nhiều tay vợt có thể giành được danh hiệu cao quý hơn. Tôi rất vui vì sự cạnh tranh giữa các tay vợt đã lớn hơn".

Iga Swiatek được WTA vinh danh

Trong năm 2022, Iga Swiatek có màn trình diễn khá ấn tượng. Cô là tay vợt nữ chơi nhiều trận chung kết nhất và giành nhiều danh hiệu nhất với 8 lần nâng cúp. Điều đó giúp cho tay vợt năm nay mới 21 tuổi được WTA bình chọn là tay vợt hay nhất năm 2022.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-14/12-anh-vien-gianh-4-hcv-pha-ky-luc-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-14/12-anh-vien-gianh-4-hcv-pha-ky-luc-ton-tai-suot-5-nam-c28a44596.html