Ngôi sao thắng trận vẫn bỏ Cincinnati Masters để về Chile "hộ đê"

Nicolas Jarry, 27 tuổi, người Chile là trường hợp phải chia tay Cincinnati Masters 2023 theo cách bất ngờ nhất. Tại vòng 1, Jarry ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Roman Safiullin (Nga), dù để thua trong set 1.

Jarry bỏ chơi Cincinnati Masters để trở về đón con thứ hai chào đời

Những tưởng tay vợt 26 thế giới sẽ tiếp tục gây bất ngờ trong lần đầu tiên dự Cincinnati thì ngôi sao 27 tuổi lại chia tay giải đấu.

Jarry thông báo trên Instagram về lý do bỏ giải: "Các bạn thân mến, hôm nay tôi phải rút lui khỏi giải đấu Cincinnati vì lý do cá nhân, để đáp chuyến bay đến Chile và cùng vợ đón đứa con thứ hai chào đời. Tôi sẽ trở lại US Open với động lực lớn hơn. Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn".

Chiếc vé đi tiếp vào vòng 3 được dành cho Alexei Popyrin, tay vợt người Úc trước đó vượt qua Daniel Altmaier (Đức) tại vòng 1 với tỷ số 6-7(5), 6-4, 6-4. Popyrin, tay vợt dự giải theo suất may mắn chạm trán với người thắng cặp Andrey Rublev và Emil Ruusuvuori ở trận đấu tiếp theo.

Jarry là một trong những tay vợt bất ngờ nhất của năm, anh giành hai danh hiệu ATP 250 và có lần đầu tiên lọt vào top 30 thế giới. Hiện tại, Jarry đang xếp hạng 26, nhưng ở bảng xếp hạng sau khi Cincinnati Masters 2023 khép lại, tay vợt người Chile có thể vươn lên hạng 23 thế giới.

Nếu tiếp tục thi đấu tại Masters đang diễn ra ở Mỹ, Jarry có thể tiến sâu và mơ về thứ hạng trong top 20. Dù vậy tay vợt Chile đã quyết định quay về quê nhà để chờ đón giây phút quan trọng cùng vợ con.

