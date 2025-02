Ngỡ ngàng võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn tuyên bố giải nghệ sau trận thua tẻ nhạt

Sau hơn một năm không thi đấu, võ sĩ gốc Việt 35 tuổi Martin Nguyễn đánh dấu sự trở lại của mình bằng màn thượng tài tại sự kiện võ thuật ONE 171 do ONE Championship tổ chức diễn ra tại Qatar vào khuya ngày 20/2.

Martin Nguyễn suýt bị Shamil Gasanov hạ đo ván trong hiệp 1

Đối thủ của Martin Nguyễn là Shamil Gasanov, tay đấm trẻ hơn anh 6 tuổi đang có sự nghiệp rất ấn tượng với 16 chiến thắng chỉ sau 17 lần thượng đài. Là bậc thầy ở khả năng khóa siết, Shamil Gasanov sớm dùng chiến thuật áp sát, cố bắt lấy chân Martin Nguyễn để kéo xuống sàn. Dù bị ép vào lồng, Martin Nguyễn với kinh nghiệm dày dặn vẫn phòng thủ tốt.

Cuối hiệp 1, Martin Nguyễn trúng đòn tay phải cực nặng từ đối thủ khiến anh choáng váng. Shamil Gasanov sau đó bồi thêm một combo đòn tay mạnh mẽ và tung ra đòn siết cổ. Martin Nguyễn đã kịp lấy lại sự tỉnh táo để thoát ra.

Anh tuyên bố treo găng, chính thức giải nghệ

Hai hiệp đấu còn lại diễn ra với cùng một kịch bản khi Shamil Gasanov cố gắng ép Martin Nguyễn vào lồng, tìm cách quật xuống sàn, còn võ sĩ gốc Việt vận dụng hết sức lực để chống vật. Cả hai thi đấu quá thận trọng, tung ra ít đòn khiến trận đấu diễn ra nhàm chán. Không chỉ bị khán giả phản ứng, hai võ sĩ còn phải nhận thẻ phạt từ trọng tài vì lỗi thi đấu thiếu quyết liệt. Chung cuộc, Shamil Gasanov thắng điểm.

Đáng chú ý sau khi kết quả được đưa ra, Martin Nguyễn đã tuyên bố giải nghệ ngay trên sàn đấu. Võ sĩ 35 tuổi cho biết bản thân đã luôn chiến đấu hết mình suốt hơn 10 năm qua ở ONE và giờ là lúc để nghỉ ngơi. Anh cũng không quên dành những lời cảm ơn cho ONE Championship, cũng như Chủ tịch Chatri Sityodtong.

Martin Nguyễn là võ sĩ gốc Việt thành công nhất thế giới

Martin Nguyễn được xem là võ sĩ gốc Việt thành công và nổi tiếng nhất thế giới. Võ sĩ sinh năm 1989 từng gây sốc với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp để giành lấy 2 đai vô địch ONE Championship ở hạng Featherweight (hạng lông, 70kg) và Lightweight (hạng nhẹ, 77kg). Thậm chí anh còn suýt chinh phục chiếc đai vô địch thế giới thứ 3 ở hạng gà nhưng để thua ở trận tranh đai.